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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:33

ЦБ упростит процедуру buyback и даст эмитентам поблажки в раскрытии

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк России предлагает проводить в 2020 году операции обратного выкупа своих акций на бирже по упрощенной процедуре, сообщила пресс-служба регулятора.

Экономический кризис

ЦБ выработал меры по снижению нагрузки на российские акционерные общества в условиях пандемии коронавирусной инфекции и обвала цен на нефть.

В частности, планируется разрешить акционерным обществам: увеличить сроки проведения корпоративных процедур; не учитывать финансовые результаты деятельности акционерных обществ за 2020 год с точки зрения соотношения стоимости чистых активов и уставного капитала общества. Кроме того,

ЦБ также предлагает разрешить проводить в 2020 году операции обратного выкупа своих акций на бирже по упрощенной процедуре; исполнить требование о раскрытии в 2020 году годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности компаний и иной информации эмитентами в более поздний срок, а также исполнить требование по созданию для публичных обществ комитета по аудиту наблюдательного совета и системы внутреннего аудита до 1 января 2021 года (сейчас - с 1 июля 2020).

По мнению регулятора, "эти изменения позволят адаптировать к текущей ситуации требования по срокам и форматам раскрытия информации, проведению корпоративных действий, сохранив при этом необходимый уровень защиты интересов акционеров".

Банк России

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