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Сечин допустил возврат нефти к $60/баррель в случае ухода с рынка сланца

Сечин допустил возврат нефти к $60/баррель в случае ухода с рынка сланца
Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин
Фото: Vostock-photo

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Низкие цены на нефть делают добычу сланцевой нефти в США неэффективной, поэтому уход с рынка этих объемов может привести к росту цены к концу года, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

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"Одновременно появляется информация о выводе части добычных активов сланцевого производства, этот процесс уже пошел. Снижение (цены на нефть - ИФ) до такого уровня не дает возможности привлечения финансирования, хотя финансовые власти США активно поддерживают своих производителей", - сказал он журналистам.

Глава "Роснефти" отметил, что Федеральная резервная система (ФРС) США провела допэмиссию на $1,5 трлн, в том числе в целях поддержки производителей, но усомнился в эффективности таких мер.

"Какие бы инвестиции ни предлагались, текущий уровень цены не позволяет эффективно добывать сланцевую нефть, поэтому рынок откорректируется. И я думаю, что достаточно быстро откорректируется, я думаю, в течение полугода мы увидим уже изменения в более таком стабильном, правильном направлении", - добавил Сечин.

"К концу года, я предполагаю, что цена может вырасти и вернуться на уровень до $60, если будут процессы продолжаться, выход будет сланцевой нефти с рынка", - считает глава "Роснефти".

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Кроме того, он напомнил, что бюджет Саудовской Аравии балансируется при цене свыше $80 за баррель. "Большие обязательства социального характера, обязательства, взятые перед инвесторами, которые вложили средства в Saudi Aramco в ходе IPO. Это же известно, что они взяли обязательства о выплате дивидендов объемом в $75 млрд. Такая цена, которая сейчас складывается, она не позволяет выполнить эти обязательства, вот придется какие-то решения принимать", - уверен Сечин.

По его словам, ресурсная база "Роснефти" даже без дополнительных инвестиций в геологоразведку позволит компании не снижать объемы добычи, а операционные затраты дают возможность "достаточно долго" работать в этом режиме.

"Мы, естественно, будем восполнять ресурсную базу. Но тем не менее это огромный потенциал, который не зависит от состояния рынка. Операционные затраты сопоставимы с операционными затратами Saudi Aramco, например. У нас $3,1 на баррель добываемой нефти, у них там порядка $2,5-2,8. Поэтому здесь тоже мы можем спокойно, эффективно работать, при этом мы не демпингуем, в отличие от них. Поэтому наша эффективность может быть даже и выше", - заявил глава "Роснефти".

Также он выразил уверенность в том, что Россия и Саудовская Аравия как крупнейшие производители нефти даже после распада сделки ОПЕК+ должны продолжать сотрудничество и обмен информацией по нефтяной теме, стремясь при этом к взаимной выгоде и придерживаясь "рыночных конструкций".

"Мы исходим из того, что рыночная конструкция всегда имеет больше оснований и больше стабильности. Влияние политических циклов дестабилизирует нашу работу. Но то, что контакты должны продолжаться, у меня даже сомнений нет", - заявил Сечин.

Глава "Роснефти" признал, что соглашение ОПЕК+ вносило свою лепту в балансировку рынка через сокращение нефтедобычи. Однако, по мнению Сечина, роль сделки была ограничена тем, что в ней не участвовал один из лидеров мировой добычи - США, которые вышли на первое место в мире по производству нефти.

"И впервые Соединенные Штаты стали нетто-экспортером, и активно занимали те рынки, которые раньше даже не обсуждались. Да, вот тут и Европа, и Восточная Азия, Китай и Индия, ряд других направлений. Даже первый газовоз американский пришел в Польшу, разгрузился, хотя понятно, что по газотранспортной системе поляки спокойно могли бы получать и российский газ. Больше того, российский газ примерно на 30% дешевле американского", - заявил он.

"Поэтому тут опять мы видим вмешательство ряда политических факторов, а не экономики. Это уже прогнозируется не так достоверно", - сказал Сечин.

Роснефть Игорь Сечин ОПЕК ОПЕК+

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