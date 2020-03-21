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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Госдеп США призвал Россию не использовать энергетику как политическое оружие

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты призывают все страны мира, включая Россию и Саудовскую Аравию, отказаться от "ценовой войны" на нефтяном рынке, поскольку это ведет к еще большей неопределенности в мировой экономике, вызванной распространением коронавируса, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента США журналистам.

"То, что мы сейчас делаем - это призываем всех участников учитывать этот конкретный момент глобальной неопределенности и экономических встречных ветров и принять ответственные меры, чтобы помочь нам коллективно пройти через это вместе", - сказал он в ходе онлайн брифинга.

Представитель Госдепа, отвечая на вопрос журналиста о контактах между Вашингтоном и Москвой по данной проблеме, заявил: "Мы действительно много раз указывали, и Конгресс неоднократно укрывал, что Россия использует свою энергетику в качестве политического оружия".

В то же время он отметил, что не намерен открыто обсуждать дипломатические дискуссии США с другими государствами или же сообщать "о новых действиях, санкциях или о чем-то еще".

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что члены американской администрации рассматривают возможность введения санкций в отношении России из-за того, что она, отказавшись продлевать соглашение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, обрушила мировые цены на нефть. Кремль объяснил возможное введение санкций коронавирусом и русофобией.

Госдепартамент США Россия

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