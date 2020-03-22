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Новак с топ-менеджерами НК в понедельник обсудит перспективы нефтедобычи

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Очередная встреча руководителей и топ-менеджеров нефтяных компаний с министром энергетики России Александром Новаком намечена на понедельник, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

В конце прошлой недели Новак сообщал, что пока не может сказать, когда и на сколько Россия может увеличить добычу, поскольку надо обсудить с компаниями. По его словам, встреча должна была состояться на минувшей неделе.

"Мы собираем информацию от компаний, им нужно время", для того, чтобы оценить, на сколько и в какие сроки они смогут увеличить нефтедобычу, говорил он.

"Через неделю встретимся с нефтяниками, - заметил министр. - Сегодня мы встречаемся регулярно, потому что ситуация достаточно волатильная".

После развала сделки ОПЕК+ в начале марта, все страны вольны с 1 апреля увеличивать нефтедобычу. Предыдущая встреча российских нефтяников с министром состоялась 12 марта.

Минэнерго Александр Новак нефть ОПЕК

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