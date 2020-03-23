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Brent подешевела до $26 за баррель

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти в понедельник торгуются разнонаправленно, WTI дорожает, Brent продолжает дешеветь.

Экономический кризис

К 9:32 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures $0,94 (3,48%) к уровню закрытият пятницы, до $26,04 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $1,49 (5,2%), до $26,98 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дорожалил на $0,11 (0,49%) - до $22,74 за баррель.

На прошлой неделе цена WTI обрушилась на 29,3%, что стало максимальным недельным снижением с 1991 года. Brent за неделю потеряла 20,3%.

В марте WTI подешевела на 43,9% и может продемонстрировать рекордное падение по итогам месяца, отмечает CNBC.

"Мы ожидаем, что цены продолжат колебаться, пока ценовое равновесие не будет достигнуто, и рост производства не будет остановлен, - отмечает аналитик Rystad Energy Луиз Диксон, - Эта наиболее мрачная картина спроса, которую мы наблюдаем за долгое время, с одновременным падением спроса на авиатопливо, бензин, судовое топливо, нефтепродукты и нефть, используемую для электрогенерации".

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо и комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в крупнейшем нефтедобывающем штате США Техасе, Райан Ситтон (Ryan Sitton) обсудили мировой спрос и предложение нефти. Ситтон сообщил, что Баркиндо пригласил его принять участие в следующем заседании ОПЕК.

Ранее WSJ анонсировала эту встречу как попытку американских производителей сланцевой нефти начать диалог с ОПЕК, который может помочь установить перемирие между тремя крупнейшими мировыми производителями нефти и потенциально разрешить саудовско-российскую ценовую войну, которая опустошила нефтяные рынки за последние недели.

Мохаммед Баркиндо ОПЕК Brent WTI

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