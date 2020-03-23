Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Промсвязьбанк предоставит пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк предоставит пострадавшим от коронавируса клиентам кредитные каникулы на срок до двух месяцев, говорится в пресс-релизе банка.

"Мы готовы на индивидуальных условиях рассматривать обращения наших заемщиков, пострадавших от коронавируса, и предоставлять им отсрочку платежа", - сказал глава розничного блока Промсвязьбанка Сергей Малышев, чьи слова приводятся в сообщении.

В РоссииЧисло случаев заражения коронавирусом в России достигло 438Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 438Читать подробнее

Ранее ВТБ объявил о том, что готов предоставить пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы на срок до трех месяцев.

ЦБ РФ 20 марта рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам) физлицам, в случае предоставления ими заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции.

Промсвязьбанк принадлежит государству через Росимущество, ранее санировался управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). На базе кредитной организации создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

Промсвязьбанк по итогам 2019 года занял восьмое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА"

ПРомсвязьбанк

Новости по теме

Новости

Эксперты предупредили об угрозе волны банкротств среди компаний АТР

Эксперты предупредили об угрозе волны банкротств среди компаний АТР
Экономический кризис

Кудрин назвал нестандартным текущий кризис

Кудрин назвал нестандартным текущий кризис
Экономический кризис

ОЭСР признала COVID-19 более разрушительным для экономики, чем кризис 2008 года

ОЭСР признала COVID-19 более разрушительным для экономики, чем кризис 2008 года

Источник узнал предложенную Москвой цену поставок российской нефти в Белоруссию

Крупнейший ритейлер Украины вполовину повысил цену на гречку и вдвое - на часть овощей

Падение цены на Brent ускорилось до 6%

Нефтяные компании перечислят в бюджет 700 млрд рублей при цене нефти в $25-30

Перевозчики попросили правительство отменить "Платон"

Правительство включило "ИКЕА" и "Вкусвилл" в перечень системообразующих предприятий

Правительство включило "ИКЕА" и "Вкусвилл" в перечень системообразующих предприятий

Цветоводы попросили правительство ограничить импорт цветов

Цветоводы попросили правительство ограничить импорт цветов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');