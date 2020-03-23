Промсвязьбанк предоставит пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк предоставит пострадавшим от коронавируса клиентам кредитные каникулы на срок до двух месяцев, говорится в пресс-релизе банка.

"Мы готовы на индивидуальных условиях рассматривать обращения наших заемщиков, пострадавших от коронавируса, и предоставлять им отсрочку платежа", - сказал глава розничного блока Промсвязьбанка Сергей Малышев, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее ВТБ объявил о том, что готов предоставить пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы на срок до трех месяцев.

ЦБ РФ 20 марта рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам) физлицам, в случае предоставления ими заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции.

Промсвязьбанк принадлежит государству через Росимущество, ранее санировался управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). На базе кредитной организации создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

Промсвязьбанк по итогам 2019 года занял восьмое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА"