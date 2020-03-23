Сбербанк индивидуально рассмотрит реструктуризацию кредитов пострадавшим от карантина

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк России готов в индивидуальном порядке рассматривать реструктуризацию кредитов граждан, пострадавших от карантина по коронавирусу, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Олег Ганеев.

"Если ситуация у нашего клиента будет развиваться неблагоприятно, например, в связи с карантином на предприятии возникнут сложные финансовые обстоятельства, то мы всегда готовы рассмотреть возможность реструктуризации задолженности, либо в случае жилищных кредитов - предложить воспользоваться опцией ипотечных каникул, которая предусмотрена для заемщиков в соответствии с действующим законодательством", - сообщил Ганеев.

Он отметил, что сейчас можно подать заявку на реструктуризацию кредита онлайн, не посещая офис банка. "Также 20 марта были опубликованы рекомендации Банка России. Мы их изучаем, и в случае необходимости оперативно примем дополнительные меры", - сказал Ганеев.

Ранее ВТБ объявил о возможности предоставления "кредитных каникул" на срок до трех месяцев пострадавшим на коронавируса. Промсвязьбанк сообщил об аналогичной опции на срок до двух месяцев.

ЦБ РФ 20 марта рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам) физлицам, в случае предоставления ими заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции.