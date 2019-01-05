Buyback - модный нефтегазовый приговор

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Модный в этом сезоне buyback примерили на себя даже те нефтегазовые компании, которые раньше и не задумывались о такой опции. Ведь в условиях, когда фондовый рынок периодически обновляет минимумы, это лучший способ продемонстрировать инвесторам веру в перспективы бизнеса: стоимость компании, которая только заикнулась о подобных планах, существенно увеличивается, и не воспользовался такой возможностью только ленивый.

Первая ласточка

В январе, сразу после возобновления деловой активности, нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" объявила о планируемом в течение года погашении 100 млн казначейских акций из их общего количества в 140 млн штук и анонсировала программу buyback. Выкуп акций НК планировала начать уже в текущем году и в течение пяти лет направить на это $3 млрд, что должно в перспективе привести к росту дивидендов на акцию за счет изменения базы расчета, так как выкупленные акции будут погашаться.

Уже в конце марта "ЛУКОЙЛ" обогнал по капитализации "Роснефть" и почти 10 дней оставался самой дорогой компанией нефтегазового комплекса России, находясь у отметки в 3,6 трлн рублей.

Сказано - сделано. И в начале осени, согласно планам, "ЛУКОЙЛ" погасил 100 млн казначейских акций и объявил о начале реализации программы buyback. Согласно расчетам НК, $3 млрд эквивалентно 44 млн обыкновенных акций, или 5,2% уставного капитала компании, по цене закрытия $68,16 за депозитарную расписку, представляющую одну обыкновенную акцию, по состоянию на 29 августа 2018 года на Лондонской фондовой бирже. Совершая в среднем по 10-15 сделок в неделю, компания к концу декабря направила на эти цели около $900 млн, приобретя 1,6% своих акций. Кроме того, в конце ноября "ЛУКОЙЛ" сообщил, что решил ускорить buyback и может закончить программу уже в следующем году.

Заразительный пример

Свой план по увеличению стоимости акций прямой конкурент "ЛУКОЙЛа", крупнейшая российская нефтяная компания - "Роснефть" - представила всего через месяц после падения со стоимостного Олимпа. Совет директоров "Роснефти" утвердил дополнительные инициативы к стратегии до 2022 года, среди которых - уменьшение в 2018 году совокупной долговой нагрузки и торговых обязательств не менее чем на 500 млрд руб. Кроме того, с целью повышения доходности для акционеров руководство компании предложило реализовать в 2018-2020 годах программу обратного выкупа акций в размере $2 млрд, или до 3,2% от уставного капитала (340 млн штук).

На следующий день после анонсирования мер по повышению привлекательности компании она подорожала на 5% и в дальнейшем ушла в значительный отрыв от "ЛУКОЙЛа", которому больше не удалось приблизиться к лидеру.

Несмотря на то, что к реализации buyback НК была намерена приступить уже во втором квартале, а летом банк UBS был назначен независимым агентом, к концу декабря не было выкуплено ни одной акции. "Роснефть" будет искать зазор между фундаментальной оценкой компании и рыночной стоимостью для buyback, пояснял в августе первый вице-президент по экономике и финансам НК Павел Федоров в ходе телеконференции. "Для того, чтобы мы понимали примерные ориентиры, скажем, при сегодняшних рыночных условиях с учетом цены акций и внешних условий в расчете на сегодня приобретения бы не осуществлялись", - уточнял он.

Всего лишь за 1,5 недели до окончания 2018 года "Роснефть" определила, что акции в рамках buyback будут приобретаться на баланс ее структуры - "РН-Капитал". Судьба же будущих выкупленных акций пока не определена. Только по итогам завершения программы совет директоров планирует принять решение в отношении приобретенных бумаг, включая их возможное полное или частичное погашение.

На гребне волны

Когда-то между "Транснефтью" и владельцами ее "префов" пролегала практически линия фронта: даже дивиденды, классическая форма вознаграждения акционеров, были предметом раздора, что уж говорить о buyback. Но времена и акционеры меняются, и то, что казалось невозможным еще не так давно, теперь всерьез обсуждается. Осенью о планах потенциального buyback привилегированных акций "Транснефти" (100% обыкновенных - у государства) заявил член совета директоров компании, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Сразу после появления этой "префы" "Транснефти" выросли почти на 2%, а их суммарная капитализация достигла 262 млрд руб.

То, что это не просто пожелания миноритариев, в начале декабре подтвердил глава компании Николай Токарев, который сообщил, что совет директоров "Транснефти" планирует до конца года рассмотреть вопрос об утверждении трехлетней программы обратного выкупа акций, которая может быть запущена уже со следующего года. "Транснефть" готова потратить на обратный выкуп акций до 20 млрд рублей. В дальнейшем "префы" могут быть конвертированы в обычные акции, но пока окончательных решений не принято.

У "Транснефти" 1 млн 554 тыс. 875 привилегированных акций. По данным на май прошлого года, порядка 53,6% "префов" находились в доверительном управлении ЗПИФ "Газпромбанк - Финансовый", основным пайщиком которого с 57,4% является "Транснефть-Инвест" (входит в группу "Транснефти"). Крупными пайщиками фонда являются Газпромбанк и компании его группы (37%). Еще 14,85% привилегированных акций "Транснефти" находятся у НПФ "Газфонд пенсионные накопления". Владельцем 1,49% префов "Транснефти" является Российско-китайский инвестиционный фонд (создан РФПИ и China Investment Corporation), еще 0,43% принадлежат РФПИ.

Последний в этом году совет директоров "Транснефти" назначен на 27 декабря, но в его повестке нет вопроса о buyback.

Быть в тренде

Не ушел от ажиотажа вокруг buyback и "Газпром", которому пока есть куда потратить свои триллионы помимо выкупа акций. Одновременно строятся три экспортных мега-газопровода ("Сила Сибири", "Северный поток 2", "Турецкий поток"). И все это в условиях ухудшающегося доступа к внешнему финансированию.

В феврале на Дне инвестора в Лондоне "Газпрому" в очередной раз задали этот классический вопрос. Зампред правления Андрей Круглов ответил: "Что касается вопроса выкупа акций, мы часто слышали такие вопросы от инвесторов. И в компании проводили анализ таких возможностей о потенциальном выкупе акций. Думаю, мы к этому придем. Но, на самом деле, думаю, что в ближайшие пару лет, как было сказано по поводу пика инвестиционного цикла "Газпрома", это представляется малореализуемым".

Спустя считанные дни независимый член совета директоров Тимур Кулибаев внес в повестку дня совета срочный вопрос "О перспективах программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок ПАО "Газпром". Публикация существенного факта с такой повесткой вызвала эффект новогоднего подарка ребенку. Что? Уже не просто перспективы выкупа, а судьба целой "программы"! Провокационная публикация взвинтила "дремлющие" котировки "Газпрома" на 4%.

Однако волноваться было не о чем. Уже сам факт рассмотрения этого вопроса в заочной форме говорит о том, что менеджмент компании был готов только информировать совет директоров о позиции по этому, пока неактуальному, вопросу, а не обсуждать какие-то перспективы. В существенном факте по итогам заочного заседания совета сообщается, что он только принял к сведению информацию по этому вопросу.

Верить в себя

"НОВАТЭК" также верит в рост своей капитализации и тратит свободные до поры до времени средства на поддержание своих котировок. Программу buyback "НОВАТЭК" запустил одним из первых среди нефтегазовых компаний - еще в 2012 году, и с тех пор ежегодно продлевал.

В текущем году компания, накопившая на своем балансе порядка 50 млрд рублей, использовала механизм в основном в апреле, в преддверии выплаты дивидендов. Затем рынок получил подтверждение в реализации нового проекта "Арктик СПГ 2", поскольку Total объявила о покупке 10% этого и всех будущих СПГ-проектов "НОВАТЭКа", и акции российской компании начали неуклонно расти до такой степени, что к осени обогнали по капитализации крупнейшего производителя газа в России - "Газпрома", который владеет 10% самого "НОВАТЭКа". Тем не менее, в ноябре, когда акции "НОВАТЭКа" снова начали падать, компания снова прибегала к buyback.

Buyback в уходящем году так или иначе "приукрасил" все компании, даже те, которые реально выкуп акций так и не начали, а только анонсировали такие планы. Но эта лишь одна из комплекса мер по росту капитализации. Больше всего рынок оценил действия "НОВАТЭКа", который за год подорожал в 1,6 раза и достиг уровня в 3,4 трлн руб. "Газпром" добавил к капитализации 13% и стал стоить 3,5 трлн руб., "ЛУКОЙЛ" вырос на 26,5%, до 3,7 трлн руб., "Роснефть" - на 20%, до 4,4 трлн руб. И только "Транснефть" подешевела на 9%, опустившись до 253,8 млрд руб.