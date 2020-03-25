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Fitch изменило прогноз для российских банков на "негативный" из-за нефти и коронавируса

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз для банковского сектора на "негативный" для семи из восьми рынков региона - Украины, России, Казахстана, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Грузии. Для банковского сектора Узбекистана прогноз остался "стабильным".

Экономический кризис

Изменение прогноза агентство связало с тем, что бнки этих семи стран оказались под экономическим давлением, вызванным последствиями мер по борьбе с коронавирусом и снижением цен на нефть.

"Степень давления на банки будет зависеть от масштабов и продолжительности экономического спада, конкретных рисков для национальных экономик и внешнего финансирования (например, снижения цен на нефть, доходов от туризма или денежных переводов), политических мер национальных властей и бизнес-профилей отдельных банков", - отмечается в сообщении агентства.

Fitch Украина Грузия Узбекистан Белоруссия Армения Казахстан Азербайджан

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