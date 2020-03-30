Fitch снизило рейтинг Великобритании до "АА-" из-за коронавируса

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Великобритании в национальной и иностранной валютах до "АА-" с "AA" с негативным прогнозом, сообщается в пресс-релизе компании.

Краткосрочные РДЭ были подтверждены на уровне "F1+", потолок суверенного рейтинга - "ААА", рейтинг приоритетного необеспеченного долга был снижен до "АА-" с "AA".

Согласно сообщению Fitch, "понижение рейтинга отражает глубокий краткосрочный ущерб экономике Великобритании, спровоцированный COVID-19, и сохраняющуюся неопределенность в отношении торговых отношений между Великобританией и Европейским союзом после Brexit". Соразмерный и необходимый политический ответ для сдерживания распространения коронавируса приведет к резкому увеличению дефицита и долга, полагают аналитики агентства.

""Негативный" прогноз отражает наше мнение, что для правительства Великобритании улучшение фискальных показателей после 2020 года не будет политическим приоритетом. Более того, неопределенность в отношении будущих торговых отношений с ЕС может ограничить силу посткризисного восстановления экономики", - говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции стала беспрецедентным шоком для финансовых рынков и экономической активности, и политики пытаются предотвратить более длительный спад. Как и другие развитые страны, Великобритания ограничила работу ряда бизнесов, чтобы замедлить распространение болезни, и это приведет к глубокому спаду в экономике (особенно сильно во втором квартале текущего года).

Аналитики Fitch прогнозируют падение ВВП Британии в 2020 году на величину, близкую к 4%. В следующем году ожидается восстановление примерно на 3%.