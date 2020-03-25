Эксперты предрекли потерю работы 1 млн россиян, занятых в туротрасли

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса ежедневно уничтожает до миллиона рабочих мест в мировом туризме, в России из-за связанного с ней кризиса без работы могут остаться более миллиона человек, занятых в отрасли, говорится в исследовании Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).

"Кроме того, до 75 млн рабочих мест находятся в зоне риска, и эти люди могут попасть под сокращения. Германия считается наиболее пострадавшей страной в Европе, в этой стране почти 1,6 млн рабочих мест в сфере туризма подвержены риску, на втором месте - Россия, где могут лишиться работы 1,1 млн человек", - говорится в исследовании.

"Италия и Великобритания вместе занимают третье место в мире и, согласно прогнозам, каждая из стран потеряет до миллиона рабочих мест в секторе путешествий и туризма", - также отметили в WTTC. От кризиса, как ожидается, также сильно пострадают Бразилия, Франция, Япония, Индонезия и Индия.

Наибольший кризис ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Как отмечают эксперты, потери туротрасли в мире из-за пандемии коронавируса составят в этом году не менее $2,1 трлн. При этом наибольший кризис ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где под угрозой оказались 49 млн рабочих мест, а потери национальных экономик могут достигнуть $800 млрд.

В туристическом секторе стран Европы, по данным WTTC, 10 млн сотрудников могут быть сокращены, а потери отрасли составят почти $552 млрд. Ожидается, что кризис также сильно ударит по Североамериканскому региону, а США, Канада и Мексика потеряют в совокупности до $570 млрд. При этом около 7 млн рабочих мест в этих странах окажутся под угрозой.

"Между тем, регион, который испытал наименее разрушительное воздействие от вспышки COVID-19, - это Ближний Восток. Тем не менее, и здесь из-за кризиса туристической отрасли будут потеряны 1,8 млн рабочих мест и $65 млрд", - показало исследование WTTC.

В WTTC призвали власти стран принять срочные меры по поддержке туротрасли

По словам генерального директора WTTC Глории Гевара, правительства стран прикладывают недостаточно усилий для поддержания туротрасли во время пандемии. "Если срочные меры не будут предприняты в ближайшие несколько дней, то туристический сектор столкнется с экономическим кризисом, в котором могут пострадать и туристы", - сказала она.

Гевара подчеркнула, что массовые сокращения сотрудников создадут "эффект домино", это приведет к потерям рабочих мест в разных сегментах туротрасли - в гостиничном бизнесе, турагентском и других.

3,5 млрд рублей для российских туроператоров

Ранее в среду стало известно, что Минэкономразвития подготовило проект распоряжения о выделении 3,5 млрд руб. из резервного фонда правительства. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Средства предлагается выделить Ростуризму на предоставление в 2020 году субсидий на оказание государственной поддержки туроператорам в связи с распространением коронавируса.