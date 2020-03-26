Правительство рекомендовало регионам отложить все массовые мероприятия

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Правительство рекомендовало властям регионов временно запретить проводить любые массовые досуговые, физкультурные, просветительские и рекламные мероприятия с очным участием граждан и оказание таких услуг в том числе в парках, ТРЦ, на аттракционах и иных местах массового посещения.

Об этом говорится в перечне поручений, сформулированных по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Регионам рекомендовано также ограничить допуск граждан в помещения, предназначенные для массового досуга, в том числе в ночные елубы, дискотеки, кинотеатры и отдельные кинозалы, детские игровые комнаты и развлекательные центры.

Наконец, чиновникам поручено запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.



Власти Москвы днем ранее приняли решение запретить такие мероприятия и услуги с 26 март.

В этом же перечне есть поручение главам Минэкономразвития. Минпромторга и Минфина Максиму Решетникову, Денису Мантурову и Антону Силуанову предложить меры по господдержке предприятий общепита и владельцев коммерческой недвижимости в рамках подгтовки мер по повышению устойчивости российской экономики.

Правительство также поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное международное авиасообщение. Руководителям федеральных ведомств поручено перевести максимум сотрудников на удаленку.

Роспотребнадзору поручено выяснить, сколько регионам нужно расходных материалов для тестов на коронавирус, и помочь их этим обеспечить.