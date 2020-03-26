Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей для помощи малому бизнесу

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Mail.ru Group создает оперативный штаб и выделит 1 млрд рублнц для поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы помочь этим предприятиям снизить последствия от коронавируса, заявил через пресс-службу гендиректор холдинга Борис Добродеев.

Среди мер поддержки: удвоение бюджетов "Вконтакте" и "Одноклассников" на продвижение малого и среднего бизнеса, бесплатное размещение до 200 объявлений в месяц на сервисе объявлений "Юла" для компаний и предпринимателей, которые оказывают услуги дистанционно и на дому.

Холдинг также предложит бесплатный пакет услуг "Mail.ru для бизнеса" для компаний, которые перевели процессы в онлайн, снижение комиссии Delivery Club при подключении новых ресторанов, компенсацию со стороны "Ситимобиля" водителям такси дохода, упущенного во время простоя в случае заражения коронавирусом или карантина в случае контакта с инфицированными и др.

Конкретные инструкции по предоставлению помощи компания опубликует ближайшее время.

"Для крупных игроков вынужденные ограничения стали серьезным стрессом, но их масштабы позволяют оперативно перестраивать процессы и справляться с трудностями. Гораздо сложнее приходится малому и среднему предпринимательству, по которому коронавирус и вынужденные санитарные ограничения нанесли серьезный удар. Небольшие компании обеспечивают благополучие и доход десятков миллионов людей, при этом многие из них сейчас находятся в критической ситуации", - подчеркнул Добродеев.

23 марта Владимир Потанин, крупнейший акционер "Норникеля" выделил 1 млрд рублей на поддержку некоммерческим организациям, которые помогают слабозащищенным категориям граждан. Он объяснил, что сейчас этим НКО стало трудно собирать деньги.

24 марта акционеры "Альфа-Групп" пообещали отдать отдать годовую прибыль инвестиционной компании А1 на борьбу с коронавирусом.