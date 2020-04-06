Mail.ru Group впервые за несколько лет обновила ICQ в помощь людям на карантине

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Mail.ru Group сообщила, что обновила мессенджер ICQ, расширив функционал для группового общения в условиях самоизоляции. В новой версии акцент сделан на голосовой и видеосвязи.

Теперь в мессенджере можно создавать групповые чаты на десятки тысяч участников. Максимальное число участников групповых звонков увеличили с пяти до 30 человек. С десктоп-версии можно делиться изображением на своем экране во время презентации или обсуждения рабочих вопросов. Также в ICQ можно завести собственный информационный канал.

Сервис получил новый интерфейс и визуальный стиль, а также сменил название на ICQ New.

Обновленная версия ICQ уже доступна в магазине приложений Apple, версия для Android будет доступна в ближайшее время.

Mail.ru Group не проводила масштабных обновлений ICQ в течение нескольких лет.