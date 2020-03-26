Минстрой сообщил об износе коммунальных сетей в стране на 58%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минстрой проведет полную инвентаризацию всех комунальных сетей, чтобы иметь полную и актуальную информацию об их состоянии, сообщил замглавы ведомства Максим Егоров. По его словам, износ сетей по стране составляет в среднем 58% при общей протяженности свыше 900 000 км.

"У нас в стране должны ежегодно заменяться не менее 5% всех труб с высоким износом, в первую очередь это объекты тепло- и водоснабжения, но меняются по статистике порядка 2%. То есть у нас старение основных производственных фондов происходит значительно быстрее, чем их замена. Наша первостепенная задача - решить этот вопрос", - сказал чиновник.

"Коммунальную систему можно сравнить с состоянием здоровья человека: всегда лучше вовремя предотвращать болезни, чем лечить. Профилактика и своевременная диагностика лучше ремонта и латания дыр", - считает Егоров.

"Когда мы запросили у регионов информацию о том, сколько средств необходимо на замену сетей, то получили цифру в 4 трлн рублей. В 2020 году предлагается запустить пять пилотных проектов с общим объемом финансирования 1,5 млрд рублей. Такая незначительная сумма обусловлена тем, что мы хотим "обкатать" технологию сначала на пилотных городах, а потом, с учетом всех ошибок, тиражировать ее по всей стране", - сказал также замминистра.

Решение о необходимости создать отдельную подпрограмму модернизации коммунальной инфраструктуры, износ которой превысил 60%, было принято в 2019 году. Протяженность таких ветхих сетей теплоснабжения была оценена в 49 400 км, водоснабжения и водоотведения - 328 100 км.

В январе 2020 года Минстрой опубликовал правила предоставления субсидий на реализацию мероприятий по реконструкции и модернизации объектов ЖКХ с износом более 60%. Согласно документу, субсидия будет предоставляться как на капитальные вложения по проектам модернизации инфраструктуры, так и на компенсацию процентной ставки по кредиту, полученному на эти цели, а также компенсацию затрат концессионера или в виде льготы по налогу на имущество. Всего на эти цели Минстрой предлагал дополнительно выделить из федерального бюджета 366,2 млрд рублей.

Первый проект в рамках программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры со степенью износа свыше 60% будет реализован в городе Орске Оренбургской области.