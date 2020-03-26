Минстрой пообещал сократить сроки отключения горячей воды

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Минстрое допускают, что сроки летнего отключения горячей воды для профилактики может быть сокращен до пяти-семи дней, а в некоторых муниципальных образованиях воду можно отключать и раз в два года. Об этом "Интерфаксу" заявил замглавы ведомства Максим Егоров.

"В некоторых регионах уже сейчас горячая вода отключается раз в три года. Сроки зависят от состояния коммунальной инфраструктуры", - сказал он.

При этом чиновник предупредил, что в ближайшем будущем в стране не получится полностью отказаться от профилактических отключений.

"Если мы отключаем всю систему горячего водоснабжения, то за 1-2 дня мы ее обратно не запустим, это сложный технологический процесс", - объяснил он.

В России горячее водоснабжение отключают для профилактики в теплое время года, с мая по август. Сейчас ее отключают на десять дней. До 2011 года воды не было по две недели, еще раньше - по три недели.