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Минстрой объяснил порядок перерасчета платежей ЖКХ из-за теплой зимы

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В большинстве жилых домов в России установлены общедомовые приборы учета тепла, поэтому перерасчет тарифов из-за теплой зимы не потребуется, объяснил "Интерфаксу" замглавы Минстроя Максим Егоров. О перерасчете ранее сообщили "Известия", по их сведениям тарифы могут снизить в регионах, где платежи начисляются по нормативам, а не по счетчикам.

"Действующая система оплаты услуг за теплоснабжение предусматривает, что граждане оплачивают только реально потребленное тепло, если в их доме установлен общедомовой прибор учета. Поэтому никакой перерасчет в данном случае не требуется. По приборам учета за тепло сегодня рассчитываются 60% домохозяйств", - сказал Егоров.

Если в доме не установлен прибор учета тепла, плата рассчитывается по нормативу.

"Однако в большинстве регионов нормативы потребления тепла занижены, поэтому у граждан не возникает оснований для перерасчнта в связи с тнплой погодой зимой, поскольку фактическое потребление тепла в любом случае ниже норматива", - подчеркнул чиновник.

При этом он допустил, что у поставщиков тепла могут возникнуть проблемы: "Ведь фактические объёмы потребления оказались ниже заложенных при расчете тарифов". Сейчас в Минстрое решают, как компенсировать компаниям такие выпадающие доходы.

Минстрой ЖКХ Максим Егоров

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