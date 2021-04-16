Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09Заразились
на 16.04В России 4 684 148+8 995В мире 139 076 606+816 761

В комитете Думы раскритиковали идею объединения фондов защиты дольщиков и ЖКХ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Идея объединения Фонда защиты прав дольщиков и Фонда ЖКХ является непродуктивной, считает глава комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

"Вы знаете, что сейчас будет попытка слить два фонда, уже проект закона внесен, фонд ЖКХ и защиты дольщиков", - сказала Хованская на конференции ИД "Коммерсантъ".

Она подчеркнула, что, по ее мнению, это непродуктивная идея.

"Я считаю, что это совершенно неправильно, функционал совершенно разный для этих фондов", - отметила эксперт.

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов.

Ранее сообщалось, что фондом по итогам 2020 года восстановлены права почти 50 тыс. дольщиков. В пяти регионах РФ проблему обманутых дольщиков в прошлом году удалось полностью решить.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что Фонды дольщиков и ЖКХ не снизят темпов работы после объединения.

"Фонды должны работать как единая команда, набранный темп не должен быть потерян", - подчеркнул Хуснуллин.

Объединение Фонда защиты прав дольщиков и Фонда содействия реформированию ЖКХ может занять около года. Хуснуллин пояснил, что на сегодняшний день Фонд дольщиков достраивает жилье или выплачивает компенсации, освобождая свободные площадки, которые в дальнейшем надо реализовать, а Фонд реформирования ЖКХ является активным участником расселения аварийного жилья, после которого также освобождаются площадки.

"Сегодня я поставил задачу посмотреть, как совместно использовать эти площадки, как объединить две программы плюс программу комплексного развития территорий", - подчеркнул вице-премьер.

Госдума

Новости по теме

Новости

Суд арестовал замглавы департамента экономической политики Москвы

Кремль отверг предположения об охлаждении отношений Турции и РФ

Кремль отверг предположения об охлаждении отношений Турции и РФ

Песков заявил, что ответ на санкции США будет зависеть от Путина

Пандемия коронавируса

В РФ завели 82 уголовных дела за заражение COVID по неосторожности

В РФ завели 82 уголовных дела за заражение COVID по неосторожности

Лукашенко назвал вероятную дату встречи с Путиным в Москве

Противопожарные нарушения на "Невской мануфактуре" игнорировали 7 лет

Противопожарные нарушения на "Невской мануфактуре" игнорировали 7 лет

Ожидаемая продолжительность жизни в РФ из-за коронавируса упала

Ожидаемая продолжительность жизни в РФ из-за коронавируса упала

"Роскосмос" заявил о последней поставке США двигателей РД-180 по контракту

Пандемия коронавируса

Мурашко заявил, что ситуация с COVID в РФ стала управляемой

Мурашко заявил, что ситуация с COVID в РФ стала управляемой

В компаниях по выдаче электронных подписей прошли обыски из-за махинаций

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');