В комитете Думы раскритиковали идею объединения фондов защиты дольщиков и ЖКХ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Идея объединения Фонда защиты прав дольщиков и Фонда ЖКХ является непродуктивной, считает глава комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

"Вы знаете, что сейчас будет попытка слить два фонда, уже проект закона внесен, фонд ЖКХ и защиты дольщиков", - сказала Хованская на конференции ИД "Коммерсантъ".

Она подчеркнула, что, по ее мнению, это непродуктивная идея.

"Я считаю, что это совершенно неправильно, функционал совершенно разный для этих фондов", - отметила эксперт.

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов.

Ранее сообщалось, что фондом по итогам 2020 года восстановлены права почти 50 тыс. дольщиков. В пяти регионах РФ проблему обманутых дольщиков в прошлом году удалось полностью решить.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что Фонды дольщиков и ЖКХ не снизят темпов работы после объединения.

"Фонды должны работать как единая команда, набранный темп не должен быть потерян", - подчеркнул Хуснуллин.

Объединение Фонда защиты прав дольщиков и Фонда содействия реформированию ЖКХ может занять около года. Хуснуллин пояснил, что на сегодняшний день Фонд дольщиков достраивает жилье или выплачивает компенсации, освобождая свободные площадки, которые в дальнейшем надо реализовать, а Фонд реформирования ЖКХ является активным участником расселения аварийного жилья, после которого также освобождаются площадки.

"Сегодня я поставил задачу посмотреть, как совместно использовать эти площадки, как объединить две программы плюс программу комплексного развития территорий", - подчеркнул вице-премьер.