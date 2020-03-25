Производители продуктов пообещали бесперебойные поставки на выходной неделе

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Перебоев в поставках продовольствия на следующей неделе, которая в России объявлена нерабочей, не будет, заявляют производители.

"Производственные площадки группы "Черкизово" в течение следующей недели продолжат выпускать продукцию в объеме, достаточном для бесперебойного снабжения потребителей", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Группа Черкизово".

Представители молочной отрасли также обещают, что перебоев в поставках не будет. "Молочная отрасль имеет непрерывный цикл производства. Коровы на фермах не перестанут давать молоко, это сырье нужно перерабатывать и поставлять товары магазины, потому что даже на карантинных каникулах покупатели не перестанут приобретать молочные продукты. Эта категория занимает лидирующие места в покупательской корзине, и ее производство не может быть приостановлено", - сказал "Интерфаксу" представитель Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

По его словам, компании рассматривают возможность введения каникул для тех сотрудников, от которых не зависит производственный процесс, но это меньшая часть людей, занятых в секторе. Всего в отрасли без учета более 2 млн личных подсобных хозяйств занято более 1,4 млн работников: более 1,2 млн занятых в производстве, более 160 тыс. - в переработке, более 40 тыс. - в обслуживающих компаниях.

Консервами и солью россиян обеспечат

В Ассоциации поставщиков и производителей продовольственных товаров "Руспродсоюз", объединяющей более 400 российских предприятий, заявили, что поставщики базовых социальных товаров, от консервов до соли, планируют продолжать работать в две смены на нерабочей неделе и обеспечивать всеми необходимыми товарами потребителей.

"Задержек с поставками товаров мы не прогнозируем. Для этого задействованы все ресурсы", - сказал исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков (его слова процитированы в сообщении ассоциации).

По его словам, многие производители "Руспродсоюза" уже перешли на круглосуточный режим работы и "будут работать на выходной неделе в штатном режиме".

"При этом на поставщиков продуктов питания сегодня легла колоссальная нагрузка в связи с изменением курса рубля и ростом себестоимости продукции, пиковым спросом, выводом дополнительных смен и двойной оплатой труда в связи с предстоящей нерабочей неделей. И, конечно, в текущих условиях перечисленные президентом меры поддержки предприятиям пищевой промышленности просто необходимы", - добавил Востриков.

"Антикоронавирусные" выходные

В среду президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения коронавируса в России.

Действие соответствующего указа президента не распространяется на работников организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, говорится в документе.

"Естественно, все структуры жизнеобеспечения, медучреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу", - заявил президент.