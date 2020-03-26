Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

Аналитики оценили в 6% чистой прибыли Polymetal новый налог на дивиденды

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Повышение до 15% ставки налога на выводимые за границу дивиденды может стоить Polymetal до 6% годовой чистой прибыли, Evraz и Petropavlovsk - до 5%, подсчитали аналитики "ВТБ Капитала". Увеличить ставку предложил президент Владимир Путин, для чего потребуется пересмотр соглашение об избежании двойного налогообложения.

Между Джерси и Россией нет соглашения об избежании двойного налогообложения, поэтому, например, золотодобытчик Highland Gold, зарегистрированный на Джерси, и так платит налог 15% от дивидендов российских производственных активов.

Polymetal также зарегистрирован на Джерси, но часть бизнеса относится к юрисдикции Кипра, и там компания платит налог 5% с дивидендов российских активов. "ВТБ Капитал" примерно оценил, какой доли налогов Polymetal это коснется, и сделал вывод, что компания может от нового порядка налогообложения потерять до 6% годовой чистой прибыли (расчет основан на предположении, что вся прибыль от российских активов Polymetal проходит через Кипр).

"РусАл" в процессе смены юрисдикции с Джерси на Калининград. До недавнего времени компания получала дивиденды от "Норникеля" через кипрскую структуру, то есть также платила с них налог на Кипре всего 5%. Смена юрисдикции теперь выглядит еще более привлекательной инициативой, поскольку снимает риск дополнительной налоговой нагрузки 10 п.п. - а это, по подсчетам "ВТБ Капитала", порядка $160 млн в год, если исходить из текущих рыночных условий. Но, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", уже сейчас "РусАл" владеет долей в "Норникеле" через промежуточные структуры, зарегистрированные в Калининграде.

Evraz и Petropavlovsk зарегистрированы в Великобритании. По действующему соглашению между Россией и Великобританией они платят налог 10% от дивидендов с российских активов. Увеличение ставки может стоить им до 5% годовой чистой прибыли, подсчитал "ВТБ Капитал" (расчет основан на предположении, что вся прибыль от российских активов Evraz и Petropavlovsk проходит через Великобританию).

Большинство публичных горнорудных компаний ("Норникель", "АЛРОСА", "Полюс", "Северсталь", НЛМК, ММК) зарегистрированы в России, и их внутригрупповые дивиденды новые правила налогообложения не затронут.

При этом "ВТБ Капитал" оценивал влияние нового режима налогообложения только на внутрикорпоративные дивиденды и не касался вопроса дивидендов, выплачиваемых акционерам головных компаний.

Джерси Polymetal Evraz Petropavlovsk Владимир Путин РусАл Норникель

Новости по теме

Новости

Союз мукомолов РФ предупредил о риске дефицита муки

"Дочка" РЖД заморозила стоимость билетов в СВ, купе и люкс на фоне коронавируса

Больше половины покупателей "Пятерочек" запаслись продуктами на 108 дней

Больше половины покупателей "Пятерочек" запаслись продуктами на 108 дней

Минстрой пообещал сократить сроки отключения горячей воды

Минстрой пообещал сократить сроки отключения горячей воды

Huawei вернула к работе более 90% сотрудников

Huawei вернула к работе более 90% сотрудников

Apple задумалась о переносе выпуска первых iPhone 5G на несколько месяцев

Вахтовиков "Газпрома" в ЯНАО изолировали из-за контакта с больным COVID-19

Вахтовиков "Газпрома" в ЯНАО изолировали из-за контакта с больным COVID-19

Рыбный союз попросил Минсельхоз отменить продэмбарго на рыбу

Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей для помощи малому бизнесу

Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей для помощи малому бизнесу

Белый дом выделит для помощи экономике США $2 трлн на три месяца

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');