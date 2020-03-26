Аналитики оценили в 6% чистой прибыли Polymetal новый налог на дивиденды

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Повышение до 15% ставки налога на выводимые за границу дивиденды может стоить Polymetal до 6% годовой чистой прибыли, Evraz и Petropavlovsk - до 5%, подсчитали аналитики "ВТБ Капитала". Увеличить ставку предложил президент Владимир Путин, для чего потребуется пересмотр соглашение об избежании двойного налогообложения.

Между Джерси и Россией нет соглашения об избежании двойного налогообложения, поэтому, например, золотодобытчик Highland Gold, зарегистрированный на Джерси, и так платит налог 15% от дивидендов российских производственных активов.

Polymetal также зарегистрирован на Джерси, но часть бизнеса относится к юрисдикции Кипра, и там компания платит налог 5% с дивидендов российских активов. "ВТБ Капитал" примерно оценил, какой доли налогов Polymetal это коснется, и сделал вывод, что компания может от нового порядка налогообложения потерять до 6% годовой чистой прибыли (расчет основан на предположении, что вся прибыль от российских активов Polymetal проходит через Кипр).

"РусАл" в процессе смены юрисдикции с Джерси на Калининград. До недавнего времени компания получала дивиденды от "Норникеля" через кипрскую структуру, то есть также платила с них налог на Кипре всего 5%. Смена юрисдикции теперь выглядит еще более привлекательной инициативой, поскольку снимает риск дополнительной налоговой нагрузки 10 п.п. - а это, по подсчетам "ВТБ Капитала", порядка $160 млн в год, если исходить из текущих рыночных условий. Но, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", уже сейчас "РусАл" владеет долей в "Норникеле" через промежуточные структуры, зарегистрированные в Калининграде.

Evraz и Petropavlovsk зарегистрированы в Великобритании. По действующему соглашению между Россией и Великобританией они платят налог 10% от дивидендов с российских активов. Увеличение ставки может стоить им до 5% годовой чистой прибыли, подсчитал "ВТБ Капитал" (расчет основан на предположении, что вся прибыль от российских активов Evraz и Petropavlovsk проходит через Великобританию).

Большинство публичных горнорудных компаний ("Норникель", "АЛРОСА", "Полюс", "Северсталь", НЛМК, ММК) зарегистрированы в России, и их внутригрупповые дивиденды новые правила налогообложения не затронут.

При этом "ВТБ Капитал" оценивал влияние нового режима налогообложения только на внутрикорпоративные дивиденды и не касался вопроса дивидендов, выплачиваемых акционерам головных компаний.