В Кремле отказались считать новые налоги на вклады признанием нехватки средств у властей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Озвученная накануне президентом мера по налогу на проценты с вкладов в 1 млн рублей не является признаком того, что у государства не хватает средств и возможностей, чтобы поддержать тех, кто может оказаться в сложной жизненной ситуации в это время.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что у государства достаточно средств, возможностей и финансовых, и технических, технологических, чтобы оказать поддержку тем, кто может попасть в нелегкую жизненную ситуацию во время пандемии коронавируса. Власти готовы оказать помощь и физлицам, и юрлицам.

Так пресс-секретарь ответил на соответствующие вопросы журналистов.

"В такие моменты, безусловно, очень важно восстановить баланс справедливости в экономической сфере, и это скорее один шаг, скажем так, на этом пути", - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что глава государства в обращении не обозначил каких-то конкретных сроков действия налогов на средства, выводимые за границу, а также на начисления от банковских вкладов в сумме более одного миллиона рублей.

Песков еще раз разъяснил, что доходы по всем банковским вкладам на сумму от 1 млн рублей будут облагаться 13-процентным налогом.

"Если у вас счет на 1 млн рублей, и вы получаете 10% в банке, то вы получаете 100 тыс рублей в год процентов по вашему вкладу. Раньше эти 100 тыс. не облагались налогом. Теперь со 100 тыс. вы заплатите 13%, то есть 13 тысяч", - сказал Песков, подчеркнув, что условия депозитов в российских банках даже с учетом этой меры останутся привлекательными.

Пресс-секретарь президента не стал называть точных цифр, на какое количество вкладов распространится эта мера. "В любом случае это менее 10%", - заявил он.