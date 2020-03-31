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"Яндекс.Такси" отозвал из ФАС ходатайство о покупке активов ГК "Везет"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сервис "Яндекс.Такси" отозвал из Федеральной антимонопольной службы ходатайство о покупке активов группы компаний "Везет!", сообщили в ФАС.

В пресс-службе сервиса это подтвердили, но добавили, что компания сохраняет интерес к этим активам.

Пока "Яндекс.Такси" собирается сосредоточиться на поддержке партнеров из числа водителей и таксопарков в связи со спадом спроса, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В июле предполагалось, что "Яндекс.Такси" купит активы группы "Везет!", в том числе софт и колл-центры. До конца 2019 года акционеры ГК "Везет" должны были получить до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения KPI. Предполагалось, что у "Яндекса" останется 56,2% "Яндекс.Такси", у Uber - 35%, еще 5,3% - у сотрудников в рамках программы поощрения.

В октябре "Яндекс.Такси" в новом ходатайстве в ФАС внес в контур сделки новые объекты собственности ГК "Везёт", в частности, сервис заказа грузоперевозок "Везет Добро".

В декабре "Яндекс.Такси" снова отозвал свое ходатайство в связи с "необходимостью предоставления дополнительной информации для анализа состояния конкуренции на рынке, которую затрагивает сделка".

28 января сервис снова попросил у ФАС разрешения на сделку.

В связи с пандемией коронавируса 20 марта "Яндекс.Такси" пообещал поддержать деньгами водителей и курьеров, находящихся на карантин. Объем фонда помощи сервис не назвал.

Яндекс.Такси ГК Везет ФАС

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