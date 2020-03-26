"Магнит" временно примет на работу сотрудников Burger King и KFC

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" примет на работу сотрудников сетей ресторанов быстрого обслуживания Burger King и KFC, когда они закроются.

"Сотрудники Burger King смогут трудоустроиться в магазины сети в случае приостановки работы ресторанов на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении "Магнита".

Сотрудникам Burger King может быть предложено оформить отпуск, но при этом они смогут заключать срочные трудовые договоры с "Магнитом" и выходить на работу в магазины сети в качестве универсальных работников торгового зала. Burger King готов временно трудоустроить в магазинах "Магнит" около 1,5 тыс. своих сотрудников примерно в 20 городах России.

Сотрудники ресторанов KFC в России также получат дополнительные возможности трудоустройства "в случае неблагоприятного сценария развития ситуации по коронавирусу, при котором может значительно снизиться посещение заведений общественного питания и, как следствие, их выручка".

KFC и "Магнит" договорились о поддержке сотрудников ресторанов KFC: на период кризиса "Магнит" сможет временно трудоустроить около 1,15 тыс. человек в своих торговых точках в 20 городах России в качестве универсальных работников торгового зала, сообщили компании.

Персонал ресторанов имеет санитарные книжки, поэтому сможет оперативно выйти на работу в торговые точки после обязательного краткого обучения в офлайн или онлайн формате.

Дополнительный персонал может понадобиться "Магниту", чтобы обеспечить стабильную работу магазинов в сложных эпидемиологических условиях, а также в ситуации повышенного спроса со стороны населения, отметил ритейлер.

Не только KFC и Burger King

В настоящее время "Магнит" обсуждает аналогичные возможности взаимодействия и с другими сетями ресторанов быстрого обслуживания

"Сотрудничество с крупнейшими сетями ресторанов позволит нам получить квалифицированный персонал и повысить качество обслуживания покупателей, что особенно важно текущей ситуации. Мы открыты для подобных партнерств и готовы рассматривать сотрудничество с другими игроками рынка", - отметила директор по персоналу розничной сети "Магнит" Анна Боброва.

KFC также прорабатывает возможности таких партнерских проектов с другими розничными сетями. "Наши сотрудники - это основа бизнеса KFC и его главная ценность. Имея более 900 ресторанов по всей стране, мы не смогли бы без их помощи обеспечивать ежедневную бесперебойную работу сети. Мы уже сегодня прорабатываем варианты с временным трудоустройством в компаниях в смежных отраслях - на случай, если это потребуется", - сказала генеральный директор KFC в России Раиса Полякова.

"Кризис не отменяет наших амбиций стать лидерами рынка питания вне дома России, поэтому очень скоро мы всех будем ждать обратно в нашу дружную бургерную семью", - заявил генеральный директор "Бургер Кинг Россия" Дмитрий Медовый.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. На конец декабря сеть "Магнита" объединяла 20,725 тыс. магазинов, включая 14,622 тыс. магазинов "у дома".