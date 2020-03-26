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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

Число жертв коронавируса в США превысило тысячу человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В США коронавирус унес жизни уже более 1 тыс. человек, почти 70 тысяч заражены, сообщил в четверг университет Джонса Хопкинса, занимающийся соответствующими подсчетами.

Согласно данным университета, в США на настоящий момент зафиксировано 68 тыс. 572 случая заражения и 1 тыс. 031 летальный исход.

При этом сообщается, что 593 человека полностью выздоровели.

Таким образом, по количеству заболевших США почти приблизились к Италии, где сейчас известно о более 74 тыс. случаев заражения.

Накануне в США сообщалось о более 55 тыс. человек, у которых был обнаружен COVID-19, и почти 800 умерших.

Самые высокие показатели фиксируются в штате Нью-Йорк и одноименном городе, за ними следуют штаты Нью-Джерси, Вашингтон и Калифорния.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что новым эпицентром распространения коронавируса могут стать США.

коронавирус США COVID-19

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