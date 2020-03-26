В Raiffeisenbank оценили, что неделя отдыха будет дорого стоить российской экономике

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Неделя отдыха будет дорого стоить российской экономике, считает экономист Raiffeisenbank по РФ Станислав Мурашов.

Как говорится в обзоре банка, негативный эффект от одной выпадающей рабочей недели может вполне быть сопоставим с уже реализовавшимся эффектом от падения цен на нефть и ослабления рубля. В этой связи, дальнейшие карантинные меры (если таковые последуют) крайне негативно отразятся на динамике экономики, полагает эксперт.

"В среду в ходе обращения к нации Владимир Путин заявил, что предстоящая неделя с 30 марта по 3 апреля объявляется нерабочей. Пока при оценке эффекта дополнительных недельных "каникул" на экономику вопросов больше, чем ответов. Так, власти еще не дали детальных разъяснений относительно правил применения мер, обозначенных в указе, однако ясно, что издержки, связанные с этим, распределятся между работодателем и работником (государство не будет участвовать в компенсации). Основные издержки, которые может понести работодатель, могут быть вызваны или падением выпуска (в случае, если работники будут отдыхать), или ростом нагрузки на фонд оплаты труда (ФОТ) (если производство остановлено не будет, в ряде случаев потребуется оплата труда в двойном размере)", - говорится в обзоре Raiffeisenbank.

Между тем эксперт подчеркивает, что в реалиях нашей экономики потери может понести и работник: доля "серого" ФОТ в России велика, более 25%, и работодатели в этом случае могут отказаться выплачивать зарплату (полностью или частично, путем лишения надбавок и премий) за фактически не отработанное время. "Кроме того, не исключены и случаи, когда работникам придется пойти на соглашение с работодателем и работать за свою обычную ставку в течение этой недели", - добавляет Мурашов.

"В самом негативном (но лишь теоретическом) сценарии, когда выпуск всей промышленности остановился бы на неделю (100% промышленности не загружено), потери были бы пропорциональны сокращению рабочих дней: в марте уровень производства сократился бы на 10% от обычного (минус 2 рабочих дня), а в апреле - на 14% (минус 3 рабочих дня). Такой недельный "простой" всей промышленности стоил бы ей минус 2 процентных пункта", - говорится в обзоре.

Впрочем, по мнению экономиста, очевидно, что ситуация будет менее негативной. "Указ предполагает, что ряд существенных для экономики отраслей продолжат работу в обычном режиме (непрерывно действующие производства, медицина, продуктовый ритейл, органы власти, транспорт и прочие). Таких предприятий - подавляющее большинство в общем объеме промышленного производства (65-70%, по нашим оценкам): например, большая часть нефтегазового сектора (включая добычу и переработку), металлургическое производство, энергетика, и как мы понимаем, заводы, производство на которых нельзя остановить и/или где работники задействованы посменно", - пишет он.

Тем не менее, остановка даже части производств будет иметь материальный эффект на экономику, подчеркивает Мурашов.

Помимо промышленности, ключевыми отраслями российской экономики являются торговля (львиная доля, по оценкам Raiffeisenbank, приходится на экспорт нефтегазовой продукции и продуктовый ритейл), транспортный сектор, госуслуги, финансовый сектор и строительство. "В совокупности они занимают более 50% в ВВП). Трудно оценить, какая часть из них попадет под ограничения, но мы полагаем, что все же существенный объем (порядка 90%) будет работать (вышеперечисленные отрасли во многом напрямую являются исключениями из указа). При этом, на наш взгляд, в значительной степени вынужденный простой постигнет непродуктовый ритейл, а также гостиничный и ресторанный бизнес, и прочие предприятия сферы услуг", - говорится в обзоре.

Учитывая, что точно определить объем простаивающих в течение следующей недели мощностей (как промышленных, так и непромышленных) крайне затруднительно, аналитики банка решили дать оценки при различных сценариях.

"Мы исходили из предположения, что в базовом сценарии промышленность будет недозагружена на 30%. При этом, чем больше недозагрузка в промышленности, тем она больше и в остальной экономике. По нашим оценкам, в таком случае общий годовой объем выпуска промышленности просядет при прочих равных на 0,6 процентного пункта, а ВВП - на 0,7 процентного пункта. Однако в более пессимистичных сценариях эффект от одной выпадающей недели на ВВП уже превысит 1 процентный пункт", - сообщается в аналитическом материале Мурашова.