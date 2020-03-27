Зоомагазины не получили разъяснений, можно ли им работать в "коронавирусные каникулы"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские зоомагазины ждут дополнительных разъяснений, можно ли им работать в неделю, которая президентским указом объявлена нерабочей, и просят их не закрывать.

"Ситуация неопределенная и опасная", - сказал "Интерфаксу" директор по развитию бизнеса сети зоомагазинов "Четыре лапы" Дмитрий Цыпин. Он надеется получить разъяснения уже в пятницу.

Закон относит зоомагазины к такой же продуктовой рознице, как и обычные супермаркеты, сказал он и отметил, что в большинстве из них есть еще и ветеринарные аптеки с соответствующей лицензией.

"Мы реально можем столкнуться с дефицитом ветпрепаратов и лечебных кормов, которые не продаются в обычных супермаркетах. Что касается ветклиник, то далеко не в каждой есть магазин, и единицы обладают лицензией на продажу ветпрепаратов", - сказал Цыпин.

По его словам, в ветклиниках обычно узкий ассортимент, и они не способны выдержать массовый спрос. В обычное время через них продается не более 0,5% от общего объема зоотоваров.

"Сейчас из-за ранней весны начинается сезон блох и клещей, а при нехватке препаратов для обработки кошек и собак нам реально грозит эпидемия", - считает Цыпин.

По его словам, бизнес не знает, что будет с животными, если государство закроет зоомагазины. В Ленинградской области от закрытия зоомагазинов отказались, добавил он.

Онлайн-магазины и доставка также не решат проблему: на этот канал приходится до 5% рынка товаров для животных в России, а инфраструктура интернет-магазинов также не рассчитана на массовый спрос, считает Цыпин.

При этом спрос на доставку в сети "Четыре лапы" уже вырос.

"Четыре лапы" - крупнейшая, по собственным данным, сеть зоомагазинов в России, которая объединяет 272 торговые точки и онлайн-магазин. Во всех магазинах "Четыре лапы" принимаются меры безопасности: проводится дезинфекция, сотрудники обеспечены антисептиками, масками и перчатками, добавил менеджер.

Ранее Союз предприятий зообизнеса и информационно-издательский центр "Зооинформ") обратились к правительству и мэру Москвы с просьбой не закрывать зоомагазины на время карантина.

Президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Мэр Сергей Собянин своим указом разрешил в эти дни работать только аптекам, продуктовым магазинам и магазинам с промтоварами первой необходимости. В списке товаров первой необходимости есть средства личной гигиены, средства по уходу за младенцами, бензин, солярка и свечи.