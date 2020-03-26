Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы до 6 месяцев

Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк России предоставит пострадавшим от коронавируса клиентам кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Об этом говорится в обращении главы банка Германа Грефа к клиентам, опубликованном на сайте банка.

"Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять "каникулы" по кредитным платежам на срок до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек", - отметил Греф.

В сообщении поясняется, что подать заявление о получении отсрочки можно на сайте банка.

В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам предложил предусмотреть "каникулы" как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. "Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно, его месячный доход резко сократился более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций", - сказал Путин.

В минувшую пятницу ЦБ опубликовал меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. Регулятор рекомендовал кредитным организациям, МФО, кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам), выделенным заемщикам - физическим лицам, в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика.

Законодательно - то есть не рекомендация, а обязанность - по отсрочке для граждан, оказавшихся в трудной ситуации, сейчас прописана только в отношении ипотечных кредитов.