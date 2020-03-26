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В Сбербанке рассказали, как будут работать его офисы на выходной неделе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Отделения Сбербанка России с 30 марта по 5 апреля будут работать в режиме выходного дня, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Банк отмечает, что 28 марта (суббота) офисы будут работать в режиме стандартного рабочего дня, а 29 марта - в стандартном режиме воскресенья. Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.

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Во время нерабочей недели сроки проведения операций по вкладам в "Сбербанк Онлайн" будут стандартными. "Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что в соответствии с законом в том случае, если у заемщика на счетах не будет суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут повторятся до первого рабочего дня включительно без штрафных санкций.

"Тем не менее Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления (по поведению в период пандемии - ИФ)", - говорится в пресс-релизе.

Нерабочая неделя для борьбы с коронавирусом

В среду, 25 марта, президент Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе в РФ с 30 марта по 3 апреля с сохранением за работниками заработной платы. Решение принято в рамках комплекса мер по борьбе с коронавирусом и смягчением последствий от пандемии.

Согласно указу, его требования не распространяются на работников непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также в случаях, угрожающих жизни или нормальным жизненным условиям населения; организаций, занимающихся неотложным ремонтом и погрузочно-разгрузочными работами.

Сбербанк

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