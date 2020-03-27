54 из 55 новых случаев COVID-19 в Китае оказались "импортированными"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 54 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны в провинции Чжэцзян, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из "ввезенных" случаев заболевания в Пекине и Тяньцзине выявлено по четыре, Шанхае - 17. В провинциях Гуандун - 12, Чжэцзян и Фуцзянь - по три, Шаньдун и Юньнань - по два, Ляонин, Цзянсу, Сычуань и Шэньси - по одному, автономном районе Внутренняя Монголия - три. Всего насчитывается 595 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались пять человек, все - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 292 человек, зарегистрировано 81 340 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3 174, заболели 67 801.

На материковой части страны в настоящее время в больницах проходят курс лечения 3 460 пациентов, состояние 1 тысячи больных оценивается как тяжелое. Выздоровели почти 75 тысяч человек.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 738 случаев заболевания: в Гонконге - 453 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 33, на Тайване - 252 (два случая смерти).