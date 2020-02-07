Кабмин обсудит финансирование СП "Норникеля" и "Русской платины" за счет ФНБ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Профильные ведомства обсуждают возможность предоставления средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию проекта "Арктик Палладий", СП "Норильского никеля" и "Русской платины" Мусы Бажаева по освоению месторождений платиноидов на Таймыре, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом дискуссии.

По его данным, указание рассмотреть вопрос о финансировании за счет ФНБ проекта "Арктик Палладий" было дано президентом РФ. Во исполнение указания в конце января первый вице-премьер Андрей Белоусов подписал соответствующее поручение правительства, которое сейчас прорабатывают ведомства.

"Арктик Палладий", общий объем capex которого оценивается в сумму более $7 млрд, может получить $1 млрд из ФНБ на 2021-2034 гг.

Такую же сумму в течение 10 лет инвестирует "Норникель". Планируется привлечение кредитного финансирования в размере $3,5 млрд.

Также в финансовую модель закладываются денежные потоки от первого этапа проекта, то есть от Черногорского месторождения "Русской платины", в размере более $2 млрд.

В бизнес-модель "Арктик Палладий" заложена цена $1150 за унцию палладия, что существенно ниже нынешних исторических максимумов.

"Норникель" не комментирует этот вопрос. Представитель "Русской платины" заявил, что компания не обращалась за средствами ФНБ.

Организацией финансирования "Арктик Палладий" будет заниматься менеджмент СП. Оформление СП в процессе переговоров, сказал представитель "Русской платины", не уточнив подробностей.

СП "Норникеля" и "Русской платины"

"Норникель" и "Русская платина" в феврале 2018 года подписали соглашение о совместном предприятии для разработки месторождений вкрапленных руд Норильского промрайона. Вкладом "Норникеля" в уставный капитал СП станет лицензия на разработку Масловского месторождения, вкладом "Русской платины" - лицензии на разработку южной части месторождения Норильск-1 и Черногорского месторождения. СП ставит целью создание одного из крупнейших в мире производителей металлов платиновой группы с целевым объемом производства 70-100 тонн в год.

Сначала планировалось, что доли компаний в СП будут равными, но на данный момент конфигурация проекта и формирование СП не завершены, сообщал "Норникель". Представитель "Русской платины" уточнил, что схема 50 на 50 по-прежнему является единственным вариантом распределения долей партнеров в СП.

"Русская платина" вместе с РФПИ и ВТБ работает над привлечением в проект ближневосточных партнеров, сообщал владелец "Русской платины" Муса Бажаев на встрече с президентом РФ в ноябре прошлого года.

"Норникель" оценивал capex "Арктик Палладий" в 2019-2024 гг. в $2,8-3,2 млрд, в том числе первый этап (до 2024 г.) - $1,4 млрд. Проект предполагает три этапа реализации проекта, каждый связан с вводом в отработку 7 млн тонн руды: запуск карьера на Черногорском месторождении к 2024 г., запуск подземного рудника на основе Масловского месторождения и затем "Норильска-1" к 2029 г., увеличение добычи до 21 млн тонн в 30-е гг. Инвестиционное решение пока не принято, окончательные объемы инвестиций и этап проекта еще будут уточняться.

Согласно Бюджетному кодексу, средства ФНБ можно инвестировать при достижении его ликвидными активами показателя 7% ВВП. Это право должно появиться у правительства в текущем году, в последние месяцы идет активная дискуссия о том, как и во что вкладывать эти деньги. Глава Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что без влияния на денежно-кредитную политику можно инвестировать из ФНБ часть от общего объема превышения над лимитом - порядка 1 трлн рублей за 3 года, или приблизительно 300 млрд рублей в год. Пока ни один проект для финансирования из ФНБ окончательно не утвержден.

На предыдущем этапе инвестирования деньги фонда получали как проекты с госучастием ("Росатом" на финскую АЭС "Ханхикиви-1"), так и частные - "Ямал СПГ" "НОВАТЭКа" , "ЗапСибНефтехим" "СИБУРа".