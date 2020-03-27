Сбербанк готовит программу субсидирования для малого бизнеса

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк вместе с правительством готовит программу субсидирования малого и среднего бизнеса из ряда отраслей, сообщил через пресс-службу зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.

"Принцип этой программы в отсрочке уплаты кредита на полгода с делением процентных платежей на три равные части. Две части платит не клиент, а государство и сами банки, одна треть процентной ставки уплачивается малым бизнесом. При этом предпринимателю предоставляется выбор: он может платить эту треть, а может также перенести уплату 1/3 процентов на более поздний срок - после 1 октября 2020 года", - объяснил он.

По его словам, программа предназначена для компаний, работающих в туризме (авиаперевозчиков, отельеров, туроператоров), предприятий общественного питания, организаторов досуговых и спортивных мероприятий, конференций и выставок, а также предоставляющих бытовые услуги населению и услуги дополнительного образования. Предполагается, что она будет запущена 1 апреля.

Ранее ЦБ объявил об уточнении условий программы по поддержке кредитования малых и средних предприятий с лимитом в 500 млрд рублей. В рамках этого лимита будет направлено до 150 млрд рублей на поддержку кредитования банками таких компаний, чтобы они могли платить зарплаты сотрудникам.