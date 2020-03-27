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Малый и средний бизнес РФ начнет получать льготные кредиты на следующей неделе

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Первые льготные кредиты на выплату зарплат малые и средние предприятия должны получить уже на следующей неделе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы планируем предоставить малым и средним предприятиям специальный кредитный продукт - это беспроцентный заем на неотложные нужды и в первую очередь - на выплату заработной платы сотрудникам", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства

"Мы запускаем программу субсидирования кредитов с нулевой ставкой для предпринимателей. Ставлю задачу, чтобы первые предприниматели получили такие кредиты уже на следующей неделе", - добавил он.

Михаил Мишустин

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