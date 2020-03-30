Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:01Заразились
на 29.03В России 1 534+270В мире 720 117+59 411

Мишустин обещал гарантии на 20 млрд рублей Сбербанку и ВТБ для кредитования малого бизнеса

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ВЭБ скоро предоставит Сбербанку и ВТБ по 20 млрд рублей гарантий для кредитования малого и среднего бизнеса, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин. Эти кредиты будут предназначаться на выплаты зарплат в этих компаниях.

Экономический кризис

"Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ представит гарантии на сумму до 100 млрд рублей по кредитам на выплату заработной платы, которые малый бизнес возьмет у системно значимых банков и профильного МСП банка", - сказал премьер.

По его словам, правительство даст Сбербанку и ВТБ в ближайшие дни поручительство по аналогичным займам до 20 млрд рублей каждому.

Мишустин напомнил, что еще на прошлой неделе было принято решение расширить доступ бизнеса к льготному кредитованию, представить предпринимателям беспроцентные займы, в первую очередь на выплату заработной платы сотрудникам.

"Такие кредиты они должны получать, как мы договорились, уже на этой неделе", - заявил премьер.

26 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство обсуждает со Сбербанком и ВТБ возможность выдачи краткосрочных кредитов малому и среднему бизнесу на выдачу зарплаты с субсидиями и гарантиями государства.

На следующий день Мишустин сказал, что программа субсидирования кредитов с нулевой ставкой для предпринимателей на выплаты зарплат и другие неотложные нужды будет запущена в ближайшие дни. "Ставлю задачу, чтобы первые предприниматели получили такие кредиты уже на следующей неделе", - добавил он.

Михаил Мишустин правительство Сбербанк ВТБ

Новости по теме

Новости

Дмитрий Гудков вышел из партии "Гражданская инициатива"

В Башкортостане задумались о введении сухого закона на фоне эпидемии COVID-19

Изоляцию по COVID-19 в понедельник снимут с месторождения "Газпрома" в ЯНАО

"Ведомости" на этой неделе не будут выпускать бумажную версию

Правительство одобрило усиление наказания для нарушителей карантина

Мишустин призвал регионы брать пример с московского карантина

В Госдуме отметили риски поправок о расширении полномочий правительства

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 марта

Бюджетная процедура пала жертвой COVID-2019: деньги будут перераспределять без поправок

Бюджетная процедура пала жертвой COVID-2019: деньги будут перераспределять без поправок
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');