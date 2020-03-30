Мишустин обещал гарантии на 20 млрд рублей Сбербанку и ВТБ для кредитования малого бизнеса

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ВЭБ скоро предоставит Сбербанку и ВТБ по 20 млрд рублей гарантий для кредитования малого и среднего бизнеса, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин. Эти кредиты будут предназначаться на выплаты зарплат в этих компаниях.

"Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ представит гарантии на сумму до 100 млрд рублей по кредитам на выплату заработной платы, которые малый бизнес возьмет у системно значимых банков и профильного МСП банка", - сказал премьер.

По его словам, правительство даст Сбербанку и ВТБ в ближайшие дни поручительство по аналогичным займам до 20 млрд рублей каждому.

Мишустин напомнил, что еще на прошлой неделе было принято решение расширить доступ бизнеса к льготному кредитованию, представить предпринимателям беспроцентные займы, в первую очередь на выплату заработной платы сотрудникам.

"Такие кредиты они должны получать, как мы договорились, уже на этой неделе", - заявил премьер.

26 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство обсуждает со Сбербанком и ВТБ возможность выдачи краткосрочных кредитов малому и среднему бизнесу на выдачу зарплаты с субсидиями и гарантиями государства.

На следующий день Мишустин сказал, что программа субсидирования кредитов с нулевой ставкой для предпринимателей на выплаты зарплат и другие неотложные нужды будет запущена в ближайшие дни. "Ставлю задачу, чтобы первые предприниматели получили такие кредиты уже на следующей неделе", - добавил он.