"Транснефть" сократила годовую прибыль на 20%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2019 году снизилась на 20%, до 179 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" анлитики ожидали показатель на уровне 180,9 млрд рублей.

Годовая выручк компании выросла на 9%, до 1064 млрд рублей.

Показатель EBITDA составил 486,3 млрд руб., что на 12% выше показателя 2018 года.

Свободный денежный поток в прошлом году составил 93 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 19% преимущественно за счет включения показателей группы ПАО "НМТП".

Общий долг на конец 2019 года снизился на 5%, до 637 млрд руб., главным образом, вследствие планового погашения корпоративных облигаций.

Объем транспортировки нефти в 2019 году вырос на 5 млн тонн или 1% и составил 485 млн тонн, за год было транспортировано 37,9 млн тонн нефтепродуктов, что ниже показателя прошлого года на 1,3 млн тонн или 3,3%.

Наиболее крупными завершенными в 2019 году инвестиционными проектами компании стали расширение ТС ВСТО на участке ГНПС Тайшет-НПС Сковородино до 80 млн тонн в год и на участке НПС Сковородино-СМНП Козьмино до 50 млн тонн в год.