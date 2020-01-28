В "Транснефти" заявили, что вопрос компенсации Минску за "грязную нефть" подвис

Нефтяная компания ждет от Белоруссии документально подтвержденного размера ущерба

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Вопрос компенсации Белоруссии за "грязную нефть" находится в подвешенном состоянии, "Транснефть" ждет документальных подтверждений размера ущерба, сообщил "Интерфаксу" глава компании Николай Токарев.

"Когда мы получим эти документы (о размере ущерба - ИФ) и увидим эти цифры, тогда и будет понятно, сколько, чего и в какие сроки. В предварительном порядке разговор об этом был, комментарии нашего посла по этому вопросу были", - сказал руководитель "Транснефти" .

Он также сообщил, что переговоры "Транснефти" и "Роснефти" по компенсации за "грязную нефть" носят предварительный характер. "С "Роснефтью" у нас переписка по этому поводу есть. Она носит предварительный характер. Тоже рабочий процесс. Я надеюсь, найдем какие-то решения", - заметил руководитель "Транснефти".

По словам Токарева, "Транснефть" продолжает консультации с польскими партнерами и "Сургутнефтегазом" по компенсациям за "грязную нефть". "Мы со всеми сейчас в процессе, кто заинтересован получить компенсацию", - добавил он.

По словам топ-менеджера, достижение окончательных договоренностей по компенсациям оказалось непростой задачей, "потому что все требует документального подтверждения". "У кого-то документы в порядке. Вот казахские партнеры нам практически все представили, что необходимо, "ЛУКОЙЛ" один из первых (предоставил документы - ИФ), с венгерскими коллегами (этот вопрос был решен - ИФ), остальные собирают (документы - ИФ), готовятся, считают", - резюмировал Токарев.

"Транснефть" согласовала компенсацию компаниям в связи с попаданием в апреле 2019 года в систему магистрального нефтепровода "Дружба" нефти, не соответствующей требованиям ГОСТ, в размере $15 за баррель некондиционной нефти.

Весной прошлого года нефти, поступающей из России в Белоруссию по магистральному трубопроводу "Дружба", было обнаружено повышенное содержание хлоридов.