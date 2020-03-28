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Операторы нефтепроводов США попросили ограничить добычу

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Нефтепроводные компании США попросили производителей ограничить добычу нефти, сообщил в своем твиттере Райан Ситтон, комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в Техасе.

Операторы трубопроводов заполнили почти все резервуары, им больше негде хранить нефть. Они начали писать письма производителям с просьбами сократить добычу.

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Техас – крупнейший нефтедобывающий штат в стране.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что избыток американской нефти растет настолько быстро, что, по крайней мере, один владелец трубопровода обеспокоен тем, что трейдеры могут попытаться хранить нефть в своей сети до повышения цен.

Так, Plains All American Pipeline LP требует от клиентов доказать, что у них есть покупатель или место для разгрузки нефти, которую они транспортируют по трубопроводам компании, говорят источники агентства.

На ключевом хранилище в Кушинге уже более половины мощностей заполнено, сообщило агентство.

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