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"Белнефтехим" оценил в $61 млн компенсации за "грязную нефть"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Минск может получить от России около $61 млн компенсации за убытки из-за форс-мажора с "грязной нефтью" в нефтепроводе "Транснефти" "Дружба", заявили в концерне "Белнефтехим".

Там напомнили, что эта сумма рассчитана исходя из цены, по которой Москва рассчиталась с другими странами, - $15 за баррель, а по протоколу Мозырский НПЗ переработал 563 000 тонн "грязной" нефти.

25 февраля зампредседателя "Белнефтехима" Владимир Сизов заявил, что стороны подписали протокол о компенсации издержек Минска из расчета $15 за баррель. В тот же день глава МИД Белоруссии Владимир Макей отмечал, что из-за форс-мажора с грязной нефтью и из-за российских ограничений на вывоз нефтепродуктов белорусский экспорт соответствующей продукции в 2019 году снизился на $2 млрд 55 млн.

В апреле 2019 года Белоруссия обнаружила в нефтепроводе "Дружба" некондиционную нефть с повышенным содержанием хлорорганики. Поставки и транзит нефти были приостановлены до тех пор, пока грязную нефть не вытеснили из трубопровода. Из-за этого снизились доходы белорусского оператора нефтепровода, а белорусские НПЗ недополучили нефть. Минск не раз требовал финансовой компенсации издержек.

Белнефтехим Владимир Сизов Владимир Макей Белоруссия Транснефть Дружба Мозырский НПЗ

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