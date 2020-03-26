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Белоусов сообщил об обсуждении возможных кредитов бизнесу на выдачу зарплат

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Правительство обсуждает со Сбербанком и ВТБ возможность выдачи краткосрочных кредитов бизнесу на выдачу зарплаты с субсидиями и гарантиями государства, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он сказал это на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями.

"Вторая схема, которая очень востребована, мы сейчас очень форсированно работаем. Я хочу запустить со следующей недели буквально, по крайней мере в пилотном режиме начать ее быстро раскручивать со Сбербанком и ВТБ - это неотложные кредиты на выплату заработной платы под субсидированием процентных ставок в предельном случае до нуля и с высоким гарантийным покрытием, потому что мы хорошо понимаем, что у малого бизнеса никаких залогов нет сейчас", - сказал Белоусов.

Экономический кризис

Андрей Белоусов Владимир Путин Сбербанк ВТБ

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