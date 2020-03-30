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Эксперимент по маркировке воды в России начнется 1 апреля

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство решило провести эксперимент по маркировке питьевой воды с 1 апреля 2020 по 1 марта 2021 года. Такое постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Оператором системы маркировки в рамках эксперимента будет ЦРПТ, совместное предприятие USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). Компания будет маркировать упакованную воду (код 2201 ТН ВЭД ЕАЭС - "воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, лед, снег").

Минпромторгу и Минсельхозу правительство проучило до 15 июля разработать и утвердить методические рекомендации по проведению эксперимента и его план-график. Минсельхозу также поручено обеспечить координацию и мониторинг работы участников эксперимента. Результаты опыта и их оценка должны быть представлены в правительство до 30 сентября 2020 года и до 1 февраля 2021 года.

Сначала эксперимент по маркировке минеральной и питьевой воды собирались проводить с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года.

В 2019 году глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил, что питьевая вода является самой подделываемой продукцией в России и процент фальсификата в отдельных регионах достигает 80%. Он предлагал ввести маркировку воды.

На введении маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды также настаивал Роспотребнадзор.

Кроме того, с инициативой о проведении эксперимента по маркировке минеральных и питьевых вод выступало ООО "Холдинг Аква" (совместная компания "Аква-инвеста", чьим совладельцем является АФК "Система", и АО "Кавминкурортресурсы", контролируемого государством).

ЦРПТ Ростех Сергей Чемезов правительство Минпромторг Минсельхоз

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