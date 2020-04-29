Коронавирус затормозил эксперимент по маркировке воды в РФ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Распространение коронавируса и введенные в связи с этим ограничения на предприятиях сдерживают проведение в РФ эксперимента по маркировке питьевой воды. Ряд ведущих производителей, в том числе с мировым именем, вообще отказались от участия в этом мероприятии. Об этом было заявлено на совещании, которое провел во вторник комитет по агропродовольственной политике и природопользованию Совета Федерации.

"Один из рисков - сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация, на многих предприятиях приостановлено проведение эксперимента, в том числе из-за рекомендаций Роспотребнадзора, который письмом от 20 апреля призвал ограничить доступ на предприятия тех лиц, которые напрямую не относятся к производственной деятельности заводов", - заявила на совещании директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минипромторга Екатерина Приезжева.

По ее словам, Минпромторг направил в правительство РФ обращение, в котором просит подготовить поручение о том, чтобы эти требования не распространялись на представителей оператора цифровой маркировки - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - и интеграторов технических решений, которые выезжают на предприятия и дают рекомендации по установке и наладке оборудования, необходимого для проведения эксперимента.

Председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин подтвердил, что такая проблема существует.

"Проблема в том, что производственные площадки находятся в режиме ограниченного доступа. Нам бы сильно помогло поручение правительства о возможности в рамках эксперимента на такие площадки попадать", - сказал он.

Второй проблемой для проведения эксперимента является приближение лета - "высокого" сезона для этой отрасли. "И среднесрочная перспектива привлечения новых участников именно к тестированию производства может быть затруднена", - считает Дубин.

Он сообщил, что в настоящее время специалисты провели первичное обследование 11 компаний. Для четырех идет подбор технологического партнера, еще для четырех сформировано технологическое решение. "Два предприятия, если бы не карантинные меры, сейчас бы находились в процессе пуско-наладки для того, что потом апробировать решения по нанесению средств идентификации", - заявил он.

Как сообщила Приезжева, Минсельхоз, который является координатором эксперимента, направил Минпромторгу перечень, в котором содержится 76 компаний, рекомендованных в качестве участников эксперимента.

По ее словам, кандидатами на участие является порядка 230 компаний (по данным ЦРПТ - 227), из них 36 уже в статусе именно участника, в том числе 28 - это производители, два - импортеры, 6 - представители розничной торговли. Эти 36 компаний представляют 24 региона.

В то же время, как заявил первый заместитель председателя комитета Сергей Лисовский, ряд крупных компаний отказались от участия в эксперименте. В их числе он назвал Coca-Cola, PepsiCo, "Боржоми", Danone. "Меня это удивляет. Они в первую очередь должны быть за маркировку, потому что производят брендированную воду, и именно они заинтересованы в защите своих брендов", - заявил сенатор.

По данным ЦРПТ, озвученным на совещании, в РФ насчитывается 1,8 тыс. производителей воды и около 200 - импортеров.

Участники совещания также высказались за необходимость включения в перечень продукции, подлежащей маркировке, и воды с добавлением сахара. Пока она "выпала" из постановления правительства, заметил Лисовский.

Как сообщалось, эксперимент по маркировке питьевой воды запланирован с 1 апреля 2020 по 1 марта 2021 года. Соответствующее постановление правительства РФ было подписано 27 марта этого года.

В рамках пилотного проекта будет маркироваться упакованная вода (код 2201 ТН ВЭД ЕАЭС - "воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, лед, снег").

Минпромторгу и Минсельхозу поручено до 15 июля разработать и утвердить методические рекомендации по проведению эксперимента и его план-график.

Первоначально эксперимент по маркировке минеральной и питьевой воды намечалось провести с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года. Затем Минпромторг предлагал начать эксперимент по маркировке воды в январе этого года.

По оценке, которую приводил ЦРПТ, введение маркировки воды поможет легальным производителям увеличить годовую валовую прибыль на 11 млрд рублей за счет ухода с рынка нелегальных игроков.

ЦРПТ - совместное предприятие USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, был утвержден распоряжением правительства от 28 апреля 2018 года. К таким товарам были отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода, шины и покрышки, различные предметы одежды (пальто, плащи, куртки, блузки), обувные товары, постельное, столовое и кухонное белье, фотокамеры и фотовспышки.