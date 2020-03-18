Песков прокомментировал цену нефти фразой "хотелось бы выше"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Нынешняя цена на нефть на мировом рынке - это низкая цена, "хотелось бы выше", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили, устраивает ли Кремль нынешняя цена на нефть в $27 за баррель.

"Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше", - сказал пресс-секретарь.

Пескову напомнили о том, что из-за сложившейся ситуации Ирак предложил провести экстренную встречу ОПЕК+, а аналитики призывают присоединиться к решению проблемы G20. В связи с этим пресс-секретаря спросили о том, как Россия смотрит на данную проблему и стоит ли возвращаться к механизму координации добычи нефти.

"Мы очень внимательно мониторим ситуацию на международных нефтяных рынках, анализируем эту ситуацию, пытаемся выстраивать прогнозы относительно ближайшего будущего и будущего на среднюю перспективу, в зависимости от этого будет формулироваться позиция", - сказал Песков.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли договориться о новой сделке по сокращению добычи нефти. Россия отказалась присоединиться к новому соглашению о снижении добычи, в свою очередь, Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить собственную добычу и предложила покупателям существенные скидки на апрель.

10 марта стало известно, что Saudi Aramco нарастит добычу до 13 млн баррелей в сутки и апрельские поставки на рынок - до 12,3 млн баррелей в сутки (это на 300 тыс. б/с превышает максимальные мощности компании). Aramco договорилась с покупателями о предоставлении этих объемов с 1 апреля.

"Ценовая война", как ее окрестили западные СМИ, привела к обвалу нефтяных котировок.