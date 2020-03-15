Чистая прибыль Saudi Aramco уменьшилась на $22,9 млрд в 2019 году

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco в воскресенье отчиталась о снижении чистой прибыли в 2019 году на $22,9 млрд.

Согласно сообщению Saudi Aramco, чистая прибыль в прошлом году составила $88,2 млрд против $111,1 млрд в 2018 году. Среди причин уменьшения показателя в отчете указаны, в частности, низкие цены на нефть и сокращение объемов добычи.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли договориться о новой сделке по сокращению добычи нефти. Россия отказалась присоединиться к новому соглашению, после чего Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить собственную добычу и нарастить поставки до 12,3 млн б/c в апреле. Также компания предложила покупателям существенные апрельские скидки.

Позднее стало известно, Saudi Aramco получила распоряжение от министерства энергетики об увеличении объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.