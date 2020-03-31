НК РФ подали заявки на поставку 1 млн т нефти в Белоруссию в апреле

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "Транснефть" в марте 2020 года в соответствии с заявками российских производителей поставила 32 тысячи тонн нефти на Мозырьский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и 246 тысяч тонн на Новополоцкий НПЗ, сообщил журналистам советник президента монополии, пресс-секретарь Игорь Демин.

"В настоящий момент на апрель месяц подано заявок от российских нефтепроизводителей 633 тыс. тонн на Мозырьский НПЗ и 375 тыс. тонн на Новополоцкий НПЗ", - сказал он.

"Однако ни один из возможных грузоотправителей не представил документы для оформления маршрутных поручений. Поэтому необходимые для этих поставок объемы нефти пока не будут сниматься из запланированных месячным графиком отгрузок в портах", - уточнил Демин.

В двусторонних отношениях Белоруссии и России на данный момент одной из основных проблем является отсутствие с 1 января контрактов на поставку нефти из РФ на белорусские НПЗ, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Газпром нефти".

Белоруссия с конца 2019 года ведет переговоры с крупными российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти на белорусские НПЗ. Пока поставки нефти из РФ ограничены узким кругом малых компаний и снизились по итогам января-февраля на 76% по сравнению с январем-февралем 2019 года - до 719 тыс. тонн.

Ранее российские компании не могли договориться с белорусской стороной о цене поставок нефти на белорусские НПЗ. Теперь речь идет о доступе грузоотправителей к данному направлению.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 24 марта заявил, что российские нефтяные компании де-факто будут поставлять нефть в Белоруссию без премии, часть премии компенсирует правительство РФ за счет межбюджетных расчетов. Кроме того, по его словам, с учетом нового механизма субсидирования поставок нефти в Белоруссию, в Минске будут выбирать российских поставщиков исходя из дополнительных преференций с их стороны. "Мы в первую очередь будем отдавать приоритет тем компаниям, которые в сложное для нас время (первый квартал) поставляли нефть без премии" - сообщил он. "Это компании Гуцериева (глава ГК "Сафмар" Михаил Гуцериев - ИФ), небольшие компании. Им при прочих равных условиях будет отдан безусловный приоритет", - подчеркнул белорусский премьер.

В этой ситуации республика начала альтернативный импорт нефти - через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды/Броды-Мозырь. В марте поставки танкерной нефти для Белоруссии составят 570 тыс. тонн.

В ходе телефонного разговора 21 марта премьеры двух стран Румас и Михаил Мишустин обсудили возобновление поставок нефти из РФ для полной загрузки белорусских НПЗ. 11 марта Румас передал Мишустину новые предложения Минска по цене на нефть с учетом глобального падения нефтяных котировок.

Несмотря на отсутствие контрактов на поставки нефти из РФ в Белоруссию, график российского Минэнерго на второй квартал предусматривает поставку в направлении Мозырского НПЗ 2,935 млн тонн (в графике на первый квартал стояла цифра 3,245 млн тонн), годом ранее было на 485 тыс. тонн меньше, на "Нафтан" - тоже 2,935 млн тонн (2,595 млн тонн на первый квартал), что на 935 тыс. тонн больше плана второго квартала 2019 года.