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Трамп пообещал решать проблему цен на нефть с Россией и Саудовской Аравией

Трамп пообещал решать проблему цен на нефть с Россией и Саудовской Аравией
Заправочный пистолет в бензобаке автомобиля
Фото: Reuters

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - США, РФ и Саудовская Аравия вместе займутся проблемой с обвалом нефтяных цен, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Я говорил с президентом Путиным об этом, я также разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии об этом. (...) Мы будем заниматься этим все вместе и посмотрим, что можно сделать", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

"Обе страны (Россия и Саудовская Аравия - ИФ) обсуждают это, и я присоединюсь к ним в подходящее время при необходимости", - отметил президент США.

По словам Трампа, он провел "отличный разговор" с Путиным, и хотя переговоры затрагивали и такие темы как торговля и угроза коронавируса, но в значительной степени беседа была посвящена именно ценам на нефть.

Трамп пояснил, что низкие цены на нефть выгодны потребителям, однако одновременно с тем они наносят ущерб одной из крупнейших отраслей американской промышленности - нефтяной, а ущерб для этой индустрии грозит потерей тысяч рабочих мест.

По словам президента, ситуация с падением цен на нефть является беспрецедентной, напоминающей положение дел в 1950-е годы.

Накануне в пресс-службе Кремля сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре вопросы борьбы с коронавирусом и ситуацию на рынке нефти.

"Проведен также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики", - отмечалось в сообщении.

Россия Саудовская Аравия США

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