Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51

Минфин РФ опроверг планы доплачивать нефтяникам за поставку нефти в Белоруссию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российский Минфин не ведет работы по компенсациям российским компаниям при поставках ими нефти в Белоруссию и не знаком с такими планами. Об этом заявил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, комментируя заявление премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса.

Ранее Румас заявил, что российские нефтяные компании де-факто будут поставлять нефть в Белоруссию без премии. По его словам, часть премии компенсирует правительство РФ за счет межбюджетных расчетов.

"Все российские компании смогут поставлять нефть без премии", - сказал Румас, в то время как "сейчас премия поставщикам составляет $11,7 (за тонну - ИФ)". Румас пояснил, что "из этой премии $7 снижают компании, то есть компании будут поставлять нефть с премией $4,7". По его словам, "они будут урегулированы межбюджетными расчетами, то есть правительство Российской Федерации возьмет эти $4,7 на себя".

Сазанов заявил, что не знает о схеме компенсаций и ни с кем не работает на этот счет. "Мы сейчас никакой работы на этот счет не ведём", - сказал замминистра РФ, отказавшись комментировать заявления белорусских коллег. "Я не комментирую чужие заявления", - подчеркнул он.

Минфин РФ Белоруссия Алексей Сазанов Сергей Румас

Новости

Крупные ритейлеры и рестораторы попросили власти РФ помочь им с налогами и арендой

Кудрин спрогнозировал отсутствие экономического роста в РФ в этом году

Кудрин спрогнозировал отсутствие экономического роста в РФ в этом году

"КАМАЗ" сообщил о 1,5 млрд рублей годового убытка

РЖД начали отменять внутрироссийские рейсы

РЖД начали отменять внутрироссийские рейсы
Экономический кризис

Автодилеры попросили у Мишустина налоговые каникулы, чтобы избежать закрытия 30% центров

Автодилеры попросили у Мишустина налоговые каникулы, чтобы избежать закрытия 30% центров
Экономический кризис

Moody's сочло Россию более устойчивой среди экспортеров нефти к внешним шокам

Moody’s сочло Россию более устойчивой среди экспортеров нефти к внешним шокам

Азиатские рынки и нефть выросли вслед за Уолл-стрит

Золото во вторник подорожало на 6% - максимальный рост за 10 лет

Золото во вторник подорожало на 6% - максимальный рост за 10 лет

Индекс Dow Jones показал максимальный подъем с 1933 года

Российская нефть без рынка не останется, цена вопроса - цена. Обзор

Российская нефть без рынка не останется, цена вопроса - цена. Обзор
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');