Минфин РФ опроверг планы доплачивать нефтяникам за поставку нефти в Белоруссию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российский Минфин не ведет работы по компенсациям российским компаниям при поставках ими нефти в Белоруссию и не знаком с такими планами. Об этом заявил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, комментируя заявление премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса.

Ранее Румас заявил, что российские нефтяные компании де-факто будут поставлять нефть в Белоруссию без премии. По его словам, часть премии компенсирует правительство РФ за счет межбюджетных расчетов.

"Все российские компании смогут поставлять нефть без премии", - сказал Румас, в то время как "сейчас премия поставщикам составляет $11,7 (за тонну - ИФ)". Румас пояснил, что "из этой премии $7 снижают компании, то есть компании будут поставлять нефть с премией $4,7". По его словам, "они будут урегулированы межбюджетными расчетами, то есть правительство Российской Федерации возьмет эти $4,7 на себя".

Сазанов заявил, что не знает о схеме компенсаций и ни с кем не работает на этот счет. "Мы сейчас никакой работы на этот счет не ведём", - сказал замминистра РФ, отказавшись комментировать заявления белорусских коллег. "Я не комментирую чужие заявления", - подчеркнул он.