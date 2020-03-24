Румас заявил, что российские НК будут поставлять нефть в Белоруссию без премии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что российские нефтяные компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии. Заявление Румаса процитировало госагентство БелТА.

По его словам, "сейчас премия поставщикам составляет $11,7 (за тонну - ИФ)".

Румас пояснил, что "из этой премии $7 снижают компании, то есть компании будут поставлять нефть с премией $4,7". По его словам, "они будут урегулированы межбюджетными расчетами, то есть правительство Российской Федерации возьмет эти $4,7 на себя".

Он также сообщил, что "Роснефть", как и другие российские компании, не соглашалась поставлять нефть без премии, а настаивала на полной цене".

"Беларусь будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия по поставке нефти. Например, предоставят большую отсрочку уплаты. Поэтому еще далеко не факт, что "Роснефть" окажется в числе поставщиков", - заявил Румас.

Приоритет тем, кто поставлял в I квартале

По его словам, "мы в первую очередь будем отдавать приоритет тем компаниям, которые в сложное для нас время (первый квартал) поставляли нефть без премии". "Это компании Гуцериева (глава ГК "Сафмар" Михаил Гуцериев - ИФ), небольшие компании. Им при прочих равных условиях будет отдан безусловный приоритет", - подчеркнул белорусский премьер.

Белоруссия с конца 2019 года ведет переговоры с крупными российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти на белорусские НПЗ. Пока поставки нефти из РФ ограничены узким кругом малых компаний и снизились по итогам января-февраля на 76% до 719 тыс. тонн.

В этой ситуации республика начала альтернативный импорт нефти - через порт Клайпеды по железной дороге на новополоцкий "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды/Броды-Мозырь. В марте поставки танкерной нефти для Белоруссии составят 570 тыс. тонн.

Два танкера азербайджанской нефти и 80 тыс. тонн Urals

Socar Trading (дочерняя структура госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR)) в марте должна поставить для Белоруссии три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды". 12 марта в одесский порт из Джейхана прибыл танкер с 90 тыс. тонн азербайджанской нефти Azeri Light, 15 марта - 80 тыс. тонн Urals из Новороссийска. Во вторник, 24 марта, в порт Одессы прибыл второй танкер с 80 тыс. тонн нефти сорта Azeri light из Супсы. Далее нефть будет прокачана по трубопроводу Одесса-Броды и затем через Брода-Мозырь (вставка на "Дружбе") на Мозырский НПЗ. Пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко заявил, что нефть прокачают на Мозырский НПЗ до конца марта.

По данным "Белнефтехима", ГНКАР может поставить в Белоруссию в 2020 году до 1 млн тонн нефти. Поставки нефти из Азербайджана в Белоруссию через Одесса-Броды осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.

Сложные переговоры с РФ

В двусторонних отношениях Белоруссии и России на данный момент одной из основных проблем является отсутствие с 1 января контрактов на поставку нефти из РФ на белорусские НПЗ, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Газпром нефти".

В ходе телефонного разговора 21 марта премьеры премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин обсудили возобновление поставок нефти из РФ для полной загрузки белорусских НПЗ. 11 марта Румас передал Мишустину новые предложения Минска по цене на нефть с учетом глобального падения нефтяных котировок.

В графике РФ есть поставки

Несмотря на отсутствие контрактов на поставки нефти из РФ в Белоруссию, график российского Минэнерго на второй квартал предусматривает в направлении Мозырского НПЗ 2,935 млн тонн (в графике на первый квартал стояла цифра 3,245 млн тонн), годом ранее было на 485 тыс. тонн меньше, на Нафтан тоже 2,935 млн тонн (2,595 на первый квартал), что на 935 тыс. тонн больше плана второго квартала 2019 года.