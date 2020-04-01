"Росатом" сообщил о четырех подтвержденных случаях коронавируса

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Госкомпания "Росатом" сообщила о четырех подтвержденных случаях коронавируса: одном в Венгрии, трех - в АО "Концерн "Росэнергоатом".

"Коллеги, на сегодняшний день у нас четыре подтвержденных случая заболевания. Один из них за рубежом, в Венгрии. Коронавирусная инфекция зафиксирована у венгерской гражданки, она сотрудница компании Ganz, "дочки" "Атомэнергомаша". С российскими гражданами она не контактировала", - сказал глава "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приводит корпоративное издание "Страна Росатом".

"Внутри страны трое заболевших. Все - в концерне "Росэнергоатом". Двое в Москве. Один из них привез коронавирус из отпуска, на работу не выходил и в контакты с коллегами не вступал. Вторая заболевшая - сотрудница центрального аппарата концерна, и ее руководство оперативно приняло все необходимые меры и провело дезинфекцию помещения", - добавил топ-менеджер.

"Третий случай, остановлюсь на нем чуть подробнее, зафиксирован в Заречном Свердловской области, в нашем атомном городе. Пока это единственный подтвержденный факт коронавируса в наших городах. Заболел сотрудник Белоярской атомной станции, сейчас он и его супруга лечатся в Екатеринбурге. Все, с кем он общался - на карантине. Чтобы обеспечить непрерывность работы станции, мы пошли на жесткие меры и изолировали весь оперативный состав, работающий на блочных щитах управления. Все работники пяти дежурных смен теперь живут в профилактории, отдельно от семей. Их доставляют на станцию специальным автотранспортом. Всем, конечно, обеспечено медицинское обслуживание под контролем Федерального медико-биологического агентства", - сообщил Лихачев.