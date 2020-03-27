Авианосец ВМС США срочно вернется на базу из-за вспышки коронавируса на борту

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Атомный авианосец USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт"), выполняющий задачи в Тихом океане, направлен на базу на острове Гуам из-за роста количества заболевших коронавирусом на борту, сообщили ВМС США.

Для борьбы с вспышкой COVID-19 на авианосце ему приказано прибыть на Гуам и проверить всю команду из более чем 5 тыс. моряков на наличие вируса, сообщил исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли.

На его борту еще в понедельник было зафиксировано три случая заболевания, а в последующие дни уже как минимум 30.

"Корабль готов к оперативным действиям, если это потребуется, - отметил он, - Но мы идем на Гуам. Никто не сможет сойти с корабля, кроме как на пирс".

По данным ВМС США, в данный момент на американском флоте зарегистрировано уже 104 случая заболевания коронавирусом среди моряков.

Последний порт, куда заходил авианосец "Теодор Рузвельд", был вьетнамский Дананг. Через 15 дней после этого был выявлен первый случай заболевания коронавирусом среди его команды.

Комментируя приказ ВМС о возращении корабля на базу, американские эксперты называют это фактическим "выводом из строя" авианосца, находящегося на боевом дежурстве.