ЦБ до июля прекратит проверки операторов платежных систем и операторов по переводу средств

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Банк России до 1 июля не будет проводить проверки операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры и операторов по переводу денег, чтобы снизить для них последствия пандемии коронавируса. Об этом говорится в информационном письме регулятора.

Запланированные на этот период проверки будут перенесены.

Также ЦБ пообещал, что не будет применять меры к банкам и небанковским операторам платежных систем за позднее предоставление ряда видов отчетности, связанных с платежными системами, если срок предоставления отчетности не будет нарушен более, чем на один месяц.