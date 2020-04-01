Проект на шельфе Ганы с участием "ЛУКОЙЛа" отложили из-за обвала цен на нефть

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Проект на шельфе Ганы с участием "ЛУКОЙЛа" - DWT/CTP (Deepwater Tano/Cape Three Points) - откладывается из-за падения цен на нефть. Об этом сообщается в годовом отчете норвежской Aker, чья дочерняя компания Aker Energy является оператором проекта.

В отчете говорится, что ранее Aker Energy сосредоточилась на получении одобрения плана разработки и эксплуатации месторождения Пекан (Pecan), что "заложило бы прочную коммерческую основу для принятия инвестиционного решения и финансирования разработки". Однако, как отмечается, с учетом беспрецедентного обвала цен на нефть в первом квартале 2020 года, "компания при поддержке Aker решила отложить проект Пекан на неопределенный срок".

"Буровые работы в 2019 году подтвердили наличие ресурсов в объеме 450-550 млн баррелей нефтяного эквивалента на блоке DWT/CTP", - сообщает компания.

"Если ранее компания планировала начать производство через 37 месяцев после одобрения проекта, то существующие транспортные и логистические ограничения, а также неопределенность на рынке, не позволяют компании рассматривать этот график как возможный. В настоящее время компания сфокусируется на потенциале улучшения проекта, в том числе в части технических решений", - поясняется в документе.

Aker Energy ведет конструктивный диалог с властями Ганы, и стороны имеют общее понимание стоящих перед ними задач, отмечает компания.

"ЛУКОЙЛ" вошел в проект DWT/CTP (Deepwater Tano/Cape Three Points) на шельфе Ганы в Западной Африке в марте 2014 года. Блок Тано площадью немногим более 2 тыс. кв. км расположен в западной части акватории Ганы в Гвинейском заливе, вблизи побережья Камеруна, в 80 км от берега. Глубина моря в пределах блока варьируется от 1,6 тыс. до 3 тыс. м. На блоке было открыто семь месторождений: пять нефтяных и два газовых. Месторождение Pecan является одним из самых глубоководных месторождений в мире (2600 метров).

Общие запасы месторождения Пекан оцениваются в 334 млн баррелей нефти, а "полка" добычи - в 110 тыс. баррелей нефти в день. Ожидается, что добыча на месторождении продлится более 25 лет. Общий объем инвестиций планируется в размере $4,4 млрд, за исключением тарифа на фрахт судна.

В 2018 году Aker Energy купила у дочерней компании американской Hess Corporation ее долю в 50% в проекте Ганы, став оператором. Ее партнерами являются Lukoil Overseas Ghana Tano Limited (38%), Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) (10%) и Fueltrade Limited (2%).